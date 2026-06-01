Primo Piano Leao chiede la cessione, ma quanti soldi porta? La cifra minima per fare plusvalenza

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Leao chiede la cessione, il Milan deve prima risolvere altri problemi. Questa la cifra minima per non fare minusvalenza in estate

Le parole di Rafael Leao, che riproponiamo nella loro interezza, lasciano poco spazio ad interpretazioni: "Penso di aver dato al Milan tutto quello che potevo dare. È stato un club che mi ha aiutato molto a crescere, che mi ha sostenuto nei momenti difficili. E sono felice di essere riuscito a scrivere il mio nome nella storia del club. Tutti hanno i loro sogni, le loro sfide, le cose che desiderano, gli obiettivi che vogliono raggiungere. E anch'io desidero provare una nuova sfida in un nuovo campionato. Se questo accadrà, sarò molto felice e soddisfatto perché ho fatto il mio dovere al Milan".

Spagna, Inghilterra o Arabia, qual è la tua destinazione preferita? "Adesso la cosa più importante è il Mondiale e aiutare la nazionale come posso. Quando arriverà il momento, valuterò le migliori opzioni per proseguire la mia carriera e continuare a competere ai massimi livelli del calcio europeo".

CESSIONE LEAO: LA REAZIONE DEL MILAN

Parole che hanno sorpreso il Milan non per il contenuto, che Leao potesse essere ceduto quest'anno era nell'aria, ma per il tempismo. Rafa ha deciso di uscire allo scoperto e di mettere subito in chiaro la situazione. Il club rossonero, che ha comunque garantita operatività e continuità grazie alle deleghe di Furlani ereditate momentaneamente da Massimo Calvelli, attualmente è alle prese con situazioni di tutt'altra grandezza: sono giorni decisivi per la scelta del nuovo allenatore e della nuova dirigenza sportiva. Chi arriverà si troverà subito una bella gatta da pelare, visto che dovrà massimizzare il guadagno dalla cessione del portoghese. Al momento c'è l'interesse concreto delle squadre turche, ma Rafa punta a scenari diversi: vedremo se la Premier League si farà avanti con decisione.

CESSIONE LEAO: LA POSSIBILE PLUSVALENZA

Il costo storico di Leao, stando all'ultimo bilancio pubblicato dal Milan, era di 49,5 milioni di euro. Questo perché prima del rinnovo siglato nel 2023, il Milan ha "comprato" la clausola di rivendita che spettava al Lille in caso di cessione del portoghese, versando nelle casse dei francesi 19,6 milioni milioni di euro. Gli stessi 19,6 milioni di euro che il Lille ha pagato allo Sporting Lisbona per saldare la multa imposta dal TAD e confermata dal TAS in seguito alla rescissione unilaterale del calciatore nel 2018.

Al 30 giugno 2026, difficile che Leao venga ceduto prima, il valore residuo sarà di circa 11,2 milioni di euro. Qualsiasi cifra superiore porterà una plusvalenza. A questo andrà aggiunto anche il risparmio sullo stipendio, con Rafa che percepisce circa 5 milioni di euro netti all'anno (7 lordi). È più che probabile che il Milan tamponerà i mancati introiti della Champions 26/27 con la cessione del portoghese. Difficile immaginare che si possa toccare i 100 milioni di euro o giù di lì, ma comunque Rafa frutterà una bella plusvalenza ai rossoneri.