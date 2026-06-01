Fuga da Milanello: Leao ha chiesto la cessione, anche Maignan può partire. I dubbi di Modric e Rabiot

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Leao vuole cambiare squadra, ma potrebbe non essere l'unico a lasciare il Milan questa estate. Incerto anche il futuro di Maignan, Modric e Rabiot

La rivoluzione di Gerry Cardinale al Milan procede a rilento visto che dopo una settimana dagli addii di Furlani, Moncada, Tare e Allegri nessuno di loro è stato ancora rimpiazzato nonostante ci sia una stagione e un mercato estivo da pianificare. Questo clima di caos e di grande incertezza ha ovviamente delle conseguenze anche sui giocatori, alcuni dei quali non vedono di buon occhio quello che sta succedendo in casa rossonera. Non si prospettano dunque settimane facili per i tifosi milanisti che potrebbero assistere a diverse partenze illustri.

LEAO AI SALUTI: VUOLE LASCIARE IL MILAN

A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera che parla prima di tutto di Rafael Leao che nelle scorse ore ha rilasciato alcune dichiarazioni per annunciare di fatto la sua intenzione di cambiare squadra: "Penso di aver dato al Milan tutto quello che potevo dare. È stato un club che mi ha aiutato molto a crescere, che mi ha sostenuto nei momenti difficili. E sono felice di essere riuscito a scrivere il mio nome nella storia del club. Tutti hanno i loro sogni, le loro sfide, le cose che desiderano, gli obiettivi che vogliono raggiungere. E anch'io desidero provare una nuova sfida in un nuovo campionato. Se questo accadrà, sarò molto felice e soddisfatto perché ho fatto il mio dovere al Milan". Per 50-60 milioni di euro, il portoghese può partire, anche se, nonostante le tante voci degli ultimi giorni, il suo futuro non sarà in Turchia ("Dopo 10 minuti ho capito che non sarà il nostro nuovo bomber" le parole di Hakin Safi, candidato alla presidenza del Fenerbahçe).

ALTRI GIOCATORI DEL MILAN IN FUGA: IN BILICO MAIGNAN, MODRIC E RABIOT

Ma la fuga da Milanello di Leao non sarà purtroppo l'unica perchè sono in bilico anche altri titolarissimi, come per esempio Mike Maignan. Il francese ha rinnovato quache mese fa e ora guadagna 5 milioni di euro più bonus a stagione: siamo sicuri che la nuova società e il nuovo tecnico vorranno tenere un fedelissimo di Max Allegri che guadagna così tanto? Attenzione poi anche al futuro d Adrien Rabiot e Luka Modric, pure loro molto legati al livornese. Le parole sui social del croato sanno di addio, tanto che in Spagna parlano di un suo ritiro dopo il Mondiale e di un suo ritorno al Real Madrid nello staff di Mourinho. Il francese, invece, potrebbe decidere di salutare il Milan dopo un solo anno e seguire Allegri al Napoli.