Pellegatti: "Ho parlato con Moncada, Allegri... Si sentono quasi liberati per questo addio. Meglio accarezzare un cobra che andare in sede del Milan"

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Carlo Pellegatti racconta diversi retroscena dopo i licenziamenti dei scorsi giorni: alcuni l'avrebbero visto come una liberazione

Durante il talk di "SportMediaset Live" a Riccione dedicato al Milan, Carlo Pellegatti ha commentato la triste attualità del mondo rossonero. Dopo il mega licenziamento di lunedì il Milan è ancora privo delle figure dirigenziali apicali e i tifosi brancolano nel buio. Il giornalista dice la sua dal palco e si concentra sul finale di stagione della squadra, incredibilmente negativo.

PELLEGATTI RACCONTA, IL LICENZIAMENTO COME UNA LIBERAZIONE

“Che vinci una partita su quattro, contro squadre che non devono dare nulla, e sei dominato tre volte su quattro, è una cosa che non ha senso. Io credo che il Milan, uso una parola forte, sia stato in questi tre anni un rettilario. Io credo che sia meglio accarezzare un cobra che andare in sede del Milan. Ho parlato con Moncada, Max, con quelli che sono andati via. Si sentono quasi liberati per questo addio. Non sto esagerando: era un tutti contro tutti ed era un disastro”.