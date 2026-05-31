Bergomi sottolinea: “Nei momenti di difficoltà devi avere qualcosa a cui aggrapparti, ad esempio al gioco”

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Bergomi afferma che i giocatori del Milan non avevano idee alle quali aggrapparsi nei momenti di difficoltà e che il cima di San Siro ha pesato molto nella volata finale

Intervenuto a Sky Sport, Beppe Bergomi ha parlato del Milan e del fatto che nei momenti di difficoltà, venendo a meno la fase difensiva, i giocatori non avevano principii o idee ai quali aggrapparsi in campo. Di seguito le sue parole:

"Quando vai in campo e le cose si complicano e non ti puoi aggrappare a qualcosa, penso al gioco, ad un certo tipo di lavoro, loro ad un certo punto hanno pensato che in Champions erano già qualificate e invece quella situazione gli ha cerato solo difficoltà. Inoltre nelle ultime partite ha pesato molto il clima di San Siro perché è li che perde più partite".