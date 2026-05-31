Mastrorilli avvisa: “Milan non abituato a pressare, il prossimo allenatore dovrà stare attento”

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Mastrorilli afferma che il prossimo allenatore del Milan, che presumibilmente vorrà praticare un calcio offensivo, dovrà stare attento perché prenderà in mano una squadra che non è stata abituata a pressare.

Luca Mastrorilli, intervenuto a Sky Sport, ha parlato del fatto che il Milan quest'anno non è stato abituato a pressare e dunque il prossimo allenatore, che dovrebbe avere delle idee di calcio sulla carta offensive, dovrà stare attento. Questa la sua analisi.

"Quest’anno il Milan non è stato abituato a pressare e con il nuovo allenatore che sarà "stile Fabregas" dovrà essere abituato a fare una pressione diversa che in realtà abbiamo visto qualche volta quest’anno, soprattutto nella primissima parte del campionato. Lo abbiamo visto con l’Udinese e contro l’Inter, ma sempre e solo nei primi 15 minuti. Bisognerà lavorare sui meccanismi di squadra perché tante volte il Milan non è stato in grado di stare unito. Molto spesso poi quando pressava il Milan era una squadra sfilacciata che lasciava grossi buchi, quindi il nuovo allenatore dovrà stare attento perché prenderà una squadra che non è stata abituata a pressare".