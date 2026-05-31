Pedullà: “Al Milan sapevano di fare la rivoluzione ma senza prima i sostituti, cose che neanche in Serie C succedono”

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Pedullà commenta ciò che sta accadendo in casa Milan: una rivoluzione senza i sostituti pronti.

Nel suo canale YouTube, Alfredo Pedullà ha parlato della situazione attuale in casa Milan commentando quello che sta accadendo dal post Milan-Cagliari ad oggi. Queste le sue parole.

"Per quanto riguarda il Milan siamo all'interno di bussolotti clamorosi, come se dovessi pescare un po' di qua, un po' di là. Rangnick che incontrerà il Milan probabilmente dopo questo weekend, ma intanto sta preparando il Mondiale con la sua nazionale. Nello stesso tempo ci sono le diverse correnti di pensiero e in automatico viene fuori il nome soprattutto di Glasner, che ha fatto molto bene al Crystal Palace vincendo due trofei, l'ultimo pochi giorni fa.

È uno dei due cavallini rampanti di casa Rangnick per quanto riguarda gli allenatori. Ma sapete qual è la cosa più assurda di tutta questa vicenda? Che si erano preparati probabilmente già prima a una rivoluzione, ma non hanno i nomi. Ma ditemi voi se queste cose possono essere delle cose da Milan. Son delle cose che non hanno motivo di esistere in un club normale di Serie B, di Serie C e quindi dobbiamo aspettare tutto questo giro di valzer".