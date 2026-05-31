Mastrorilli fa notare: “Il Milan ha puntato tutto sulla difesa, nella prima parte ha funzionato, poi…”

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Mastrorilli analizza i dati difensivi del Milan in questa stagione ed evidenza come nelle prime 19 partite la fase difensiva funzionava benissimo, cosa contraria invece nelle ultime 19.

Luca Mastrorilli, intervenuto a Sky Sport, ha analizzato la stagione del Milan a livello difensivo, evidenziando le diversità tra il girone d'andata e quello di ritorno. Queste le sue parole.

"Se dobbiamo fare una retrospettiva di quello che è successo, il Milan ha puntato sulla fase difensiva rinunciando un po’ a quella offensiva. Tornando all’anno scorso nelle prime 19 partite, gli xG concessi sono quasi stati dimezzati, li il Milan funzionava, e non è stato quasi mai preso in contropiede. Questa è la vera forza del Milan. Nelle ultime 19 però è tornato ai livelli dell’anno scorso, concedeva tanto e tanti contropiede e però se tu fai della tua forza la difesa ma questa viene a mancare, poi si entra in difficoltà".