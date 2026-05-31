Primo Piano Leao ai saluti: "Penso di aver dato al Milan tutto quello che potevo dare. Desidero provare una nuova sfida in un nuovo campionato"

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Rafa Leao ha annunciato che lascerà il Milan in estate. Il portoghese ringrazia i rossoneri e dice di aver dato tutto quello che poteva dare

Non hanno bisogno di intepretazione le parole di Rafael Leao a SportTV. Dopo una stagione incredibilmente difficile, dentro e fuori dal campo, il numero 10 del Milan ha deciso che è arrivato il momento di lasciare i rossoneri ed apre ad una nuova avventura. Rafa ha un contratto in scadenza al 30 giugno 2027.

LEAO VIA DAL MILAN, LE PAROLE DEL PORTOGHESE

“Penso di aver dato al Milan tutto quello che potevo dare. È stato un club che mi ha aiutato molto a crescere, che mi ha sostenuto nei momenti difficili. E sono felice di essere riuscito a scrivere il mio nome nella storia del club. Tutti hanno i loro sogni, le loro sfide, le cose che desiderano, gli obiettivi che vogliono raggiungere. E anch'io desidero provare una nuova sfida in un nuovo campionato. Se questo accadrà, sarò molto felice e soddisfatto perché ho fatto il mio dovere al Milan".

Spagna, Inghilterra o Arabia, qual è la tua destinazione preferita? "Adesso la cosa più importante è il Mondiale e aiutare la nazionale come posso. Quando arriverà il momento, valuterò le migliori opzioni per proseguire la mia carriera e continuare a competere ai massimi livelli del calcio europeo".