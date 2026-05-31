Milan, dopo sei anni nessun giocatore in doppia cifra di gol

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Oggi alle 00:24News
di Manuel Del Vecchio
Dopo sei anni il Milan ha chiuso la stagione senza che nessuno dei suoi attaccanti abbia raggiunto la doppia cifra in campionato

È finito il campionato ed è quindi ufficiale: nessun calciatore del Milan quest'anno è riuscito a raggiungere la doppia cifra di gol in Serie A, interrompendo una striscia positiva che andava avanti da ormai sei anni. Leao ha finito a quota 9 gol, Pulisic a quota 8. Nkunku con la rete di Genova è salito a quota 7 e si è fermat lì.

25/26 - Leao (9) e Pulisic (8)

24/25 - Pulisic (11) e Reijnders (10)

23/24 - Giroud (15) e Pulisic (12)

22/23 - Leao (15) e Giroud (13)

21/22 - Leao (11) e Giroud (11)

20/21 - Ibra (15), Kessie (13) e Rebic (11)

19/20 - Ibra (11) e Rebic (10)