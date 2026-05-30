Calvarese: "Di errori ne ho fatti, come in Sassuolo-Milan con Bacca"

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Intervistato dalla Gazzetta, Gian Paolo Calvarese ha parlato di quel Sassuolo-Milan e del doppio tocco su rigore di Bacca

Intervistato dalla Gazzetta, Gian Paolo Calvarese ha parlato di quel Sassuolo-Milan e del doppio tocco su rigore di Bacca: "Di errori ne ho fatti, come in Sassuolo-Milan con Bacca. Batte il rigore, doppio tocco, no lo vedo perché focalizzato sul portiere. Dalle proteste capisco che qualcosa non è girato, persi la battuta perché guardavo il portiere.

Potevo vedere meglio. Chiedo all'addizionale subito, chiedo al quarto uomo. La responsabilità è mia, dalle proteste genuine enormi avevo capito. Sono stato tentato, poi per le proteste vado a cambiare decisioni, e se poi avevo sbagliato? Dovevo avere una linea tecnica. Non puoi cambiare idea dalle proteste, poi rivedendolo era palese. Da un errore del genere riparti dopo mesi".