News Futuro Milan, doppio incontro: lunedì Rangnick-Austria, martedì i rossoneri vedono Glasner

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Fabrizio Romano e Matteo Moretto hanno dato questi aggiornamenti sul Milan che è interessato a Rangnick come dt e a Glasner come allenatore

Giorni cruciali per il futuro del Milan, ancora a caccia di direttore sportivo, allenetore e amministratore delegato dopo la rivoluzione di lunedì scorso. Fabrizio Romano, in un video pubblicato sul suo canale YouTube, ha dato questi aggiornamenti sul Milan insieme a Matteo Moretto:

MORETTO SUI NO DI IRAOLA E XAVI AL MILAN

"E' vero che il Milan ha incontrato Iraola e lo ha fatto prima che finisse il campionato perchè voleva capire la sua disponibilità e la sua idea di calcio. A questi incontri Igli Tare non ha mai partecipato. Iraola non si farà, ci sono stati dei contatti, ma ha detto no al Milan perchè preferisce altri progetti. Anche Xavi preferisce un altro tipo di esperienza personale, la sua priorità è allenare una nazionale, quindi pure il suo nome va scartato per la panchina del Diavolo".

ROMANO SULL'INCONTRO TRA IL MILAN E GLASNER

"Martedì sarà il giorno dell'incontro tra Glasner e il Milan. L'austriaco, che già da tempo ha deciso di lasciare il Crystal Palace, era uno nome considerato anche dal Chelsea, anche non era ai primi posti della lista. Glasner ha ricevuto un'offerta anche dalla Francia, ma al momento non è intrigato questa opportunità. Adesso si è aperta la pista Milan, vedremo come andrà questo contatto diretto, se il tecnico piacerà al Milan e ovviamente anche se a Glasner piacerà il Milan. Martedì è dunque un giorno importante".

MORETTO SULL'INCONTRO TRA RANGNICK E L'AUSTRIA E L'INTERESSE DEL MILAN

"Lunedì è in programma un incontro importante tra Rangnick e la Federazione austriaca per capire che tipo di strada prendere, nel senso che la Federazione vorrebbe rinnovare il contratto del tedesco, il quale però sa dell'interesse del Milan con cui ha già avuto diversi contatti, c'è stato anche un incontro di persona. Dunque prima ci sarà lunedì questo incontro tra Rangnick e l'Austria e poi martedì quello tra il Milan e Glasner che piace molto al Milan".