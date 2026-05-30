Modric, un futuro da decifrare: una decisione che potrebbe spostare ancor di più gli equilibri

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Il futuro di Luka Modric al Milan è tornato improvvisamente a essere un tema centrale nel dibattito di fine stagione: il punto

Non soltanto il caos dirigenziale che sta coinvolgendo il Milan, i rossoneri devono ancora decifrare il futuro di Luka Modric. Ne parla questa mattina il Corriere dello Sport, che fa un'analisi di una situazione tutta in divenire. Il futuro di Luka Modric al Milan è tornato improvvisamente a essere un tema centrale nel dibattito di fine stagione. Il centrocampista croato, arrivato in rossonero nell’estate 2025 con un contratto annuale e opzione di rinnovo, si trova oggi in una posizione di forte incertezza: da un lato la volontà del club di prolungare il rapporto, dall’altro una serie di fattori sportivi e soprattutto dirigenziali che stanno rendendo la sua permanenza tutt’altro che scontata.

MODRIC-MILAN, SITUAZIONE IN STANDBY

Il Real Madrid intanto avrebbe manifestato la disponibilità a coinvolgere Modric in un ruolo dirigenziale o tecnico una volta conclusa la sua esperienza da calciatore. Non si tratterebbe quindi di un ritorno sul campo, ma di un inserimento in un contesto decisionale, segno del peso e del rispetto che il croato continua a godere a Madrid dopo tredici anni e un palmares leggendario.

Sul versante Milan, però, lo scenario è molto più complesso. La stagione si è progressivamente trasformata in un percorso accidentato, segnato da risultati altalenanti e soprattutto dalla mancata qualificazione alla Champions League, elemento che ha inciso indirettamente sulle valutazioni di giocatori chiave. Il croato aveva infatti legato la sua permanenza a un progetto competitivo e alla presenza di garanzie tecniche e societarie, condizioni che oggi appaiono meno solide rispetto a inizio stagione.

SAREBBE UNA PERDITA IMPORTANTISSIMA

Il nodo principale è ovviamente anche dirigenziale. Il Milan attraversa infatti una fase di ridefinizione interna, con la struttura tecnica che subirà cambiamenti a breve. Le incertezze sul management rossonero rischiano quindi di pesare. Il rischio per il Milan è evidente: perdere non solo un leader tecnico, ma anche un punto di equilibrio in uno spogliatoio in costruzione. La situazione di Modrić diventa così uno specchio delle fragilità del progetto rossonero.

Il futuro di Modric non dipenderà soltanto da un contratto o da una firma, bensì dalla capacità del Milan di dimostrare di essere un progetto solido, coerente e competitivo nel medio periodo. In caso contrario, l’ipotesi Madrid potrebbe diventare molto più di una suggestione.