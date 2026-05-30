Milan in prestito: Bennacer e Musah tornano sul groppone, ma non solo: la lista
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Musah, Chukwueze e non solo: i calciatori del Milan in prestito che non verranno riscattati dalle rispettive squadre
Alex Jimenez (11 milioni), Tommaso Pobega (8 milioni) e Lorenzo Colombo (10 milioni) sono stati riscattati rispettivamente da Bournemouth, Bologna e Genova. Non torneranno al Milan e non sono più calciatori rossoneri.
Questi invece i calciatori rossoneri in prestito che non verranno riscattati:
Filippo Terracciano - Cremonese
Yunus Musah - Atalanta
Samuel Chukwueze - Fulham
Ismael Bennacer - Dinamo Zagabria
Faranno ritorno alla base anche Warren Bondo, Francesco Camarda, Kevin Zeroli e Christian Comotto.
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato.
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