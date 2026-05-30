Milan in prestito: Bennacer e Musah tornano sul groppone, ma non solo: la lista

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Musah, Chukwueze e non solo: i calciatori del Milan in prestito che non verranno riscattati dalle rispettive squadre

Alex Jimenez (11 milioni), Tommaso Pobega (8 milioni) e Lorenzo Colombo (10 milioni) sono stati riscattati rispettivamente da Bournemouth, Bologna e Genova. Non torneranno al Milan e non sono più calciatori rossoneri.

Questi invece i calciatori rossoneri in prestito che non verranno riscattati:

Filippo Terracciano - Cremonese

Yunus Musah - Atalanta

Samuel Chukwueze - Fulham

Ismael Bennacer - Dinamo Zagabria

Faranno ritorno alla base anche Warren Bondo, Francesco Camarda, Kevin Zeroli e Christian Comotto.