Garbo: "Per me Allegri non è bollito come molti dicono. Non è l'unico responsabile di quanto successo al Milan"
MilanNews.it
Per Daniele Garbo Max Allegri sfrutterà l'occasione al Napoli. Il tecnico toscano non è l'unico colpevole del disastro sportivo del Milan
Dopo il disastro sportivo di quest'anno al Milan c'è ancora chi crede in Massimiliano Allegri: il tecnico livornese è pronto a diventare il nuovo allenatore del Napoli, con De Laurentiis che ha scelto Max come successore di Antonio Conte. Nel suo intervento a TMW Radio Daniele Garbo ha detto la sua sull'ex allenatore rossonero:
"Se diciamo che è l'unico responsabile di quanto è successo al Milan, dico di no. Ha avuto interferenze in società. ADL ha fatto le sue valutazioni e ha ritenuto che fosse giusto per e ha ritenuto che fosse giusto per rilanciare il Napoli. Per me non è bollito come molti dicono da tempo. Credo sia una grande occasione per lui e non se la lascerà sfuggire".
autore
Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato.
Pubblicità
News
Le più lette
2 Di Marzio: "Di solito le società si fanno scegliendo il direttore sportivo e poi il ds sceglie l’allenatore. Al Milan sono stati fatti dei tentativi a volte asimmetrici”
25/05 Calcio, brutto finale con le violenze ultrà a Torino. Roma e Como in Champions, Milan e Juve fuori
12/05 Giovanni Malagò ufficializza la candidatura alla presidenza Figc con il sostegno di Lega Serie B e associazioni sportive
Primo Piano
Primo PianoTutti i dubbi di Modric. Dal progetto con Allegri alle telefonate di Ibra. Lui osserva e prende tempo
Primo PianoChi è Jaissle: il discepolo di Rangnick che ha conquistato l'Asia, ammira Fabregas e sogna il Milan
Luca SerafiniEsplode la rabbia dei tifosi violentati: boicottaggio di biglietti, abbonamenti e stadio. Nei "programmi" nessuna traccia di italianità, ambizione, strategia: cambiano gli uomini, resta il nulla cosmico
Franco OrdineIl lavoro ai fianchi di Ibra. Quando Allegri chiese Camarda. Vogliono 40 enni di lingua inglese
Carlo PellegattiLa terza di Lombardia. Igli Tare, fuori senza lavorare. Grandi punti interrogativi. Solo bollettini per i naviganti del mercato
Chi fa la cacca sulla neve prima o poi si scopre. E il calcio di Allegri è venuto alla luce senza filtri
La famiglia Ellison raccontata da chi aveva anticipato il possibile interesse sul Milan un mese fa: chi sono, patrimonio e modus operandi
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com