Garbo: "Per me Allegri non è bollito come molti dicono. Non è l'unico responsabile di quanto successo al Milan"

vedi letture

Per Daniele Garbo Max Allegri sfrutterà l'occasione al Napoli. Il tecnico toscano non è l'unico colpevole del disastro sportivo del Milan

Dopo il disastro sportivo di quest'anno al Milan c'è ancora chi crede in Massimiliano Allegri: il tecnico livornese è pronto a diventare il nuovo allenatore del Napoli, con De Laurentiis che ha scelto Max come successore di Antonio Conte. Nel suo intervento a TMW Radio Daniele Garbo ha detto la sua sull'ex allenatore rossonero:

"Se diciamo che è l'unico responsabile di quanto è successo al Milan, dico di no. Ha avuto interferenze in società. ADL ha fatto le sue valutazioni e ha ritenuto che fosse giusto per e ha ritenuto che fosse giusto per rilanciare il Napoli. Per me non è bollito come molti dicono da tempo. Credo sia una grande occasione per lui e non se la lascerà sfuggire".