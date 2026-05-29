Il PSG invita tutte le sue leggende a Budapest per la finale di Champions League. In lista anche Ibra e Ronaldinho

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Il PSG invita tutte le sue leggende a Budapest per la finale di Champions League contro l'Arsenal. In lista anche Ronaldinho e Ibrahimovic

Il Paris Saint-Germain vuole trasformare la finale di Champions League di Budapest contro l’Arsenal in una grande celebrazione della propria storia e per questo il club francese ha invitato numerose leggende che hanno lasciato il segno con la maglia parigina. Da Ronaldinho a Zlatan Ibrahimovic, passando per Javier Pastore, Pauleta e David Ginola saranno complessivamente 34 gli ex giocatori presenti nella capitale ungherese per assistere alla sfida. Un’iniziativa voluta dal presidente del PSG per unire le diverse generazioni che hanno contribuito alla crescita del club negli anni. (

Questa la lista completa degli invitati: Jimmy Algérino, Milan Bisevac, Clément Chantôme, Amara Diané, Didier Domi, Boukary Dramé, David Ginola, Ludovic Giuly, Guillaume Hoarau, Zlatan Ibrahimovic, Christophe Jallet, Presnel Kimpembe, Laurent Leroy, Danijel Ljuboja, David Luiz, Claude Makélélé, Blaise Matuidi, Patrick Mboma, Jérémy Ménez, Bruno Ngotty, Bartholomew Ogbeche, Fabrice Pancrate, Javier Pastore, Pedro Miguel Pauleta, Éric Rabesandratana, Ronaldinho, Jérôme Rothen, Mamadou Sakho, Amara Simba, Salvatore Sirigu, Juan Pablo Sorin, Siaka Tiéné, Sammy Traoré, Jean-Luc Vasseur.