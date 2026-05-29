Ordine: "Una società guidata da manager accorti avrebbe prima dovuto identificare e trovare i sostituti per i vari ruoli, e dopo fare piazza pulita"

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A quasi una settimana da licenziamento dell'area sportiva e dirigenziale del Milan Gerry Cardinale non ha ancora trovato i sostituti. L'analisi di Ordine

Continuano le discussioni sul Milan e la strategia confusionaria di Cardinale: il numero uno di RedBird ha azzerato l'area sportiva e dirigenziale del club e ad oggi non sembra esserci un progetto delineato. Lo statunitense e Ibra continuano a ricevere rifiuti su rifiuti. Il giornalista Franco Ordine, in diretta negli studi di TeleLombardia, analizza così la situazione.

CONFUSIONE CARDINALE, L'ANALISI DI ORDINE

“Dopo un risultato che consideri fallimentare si può anche mandare via tutta la catena di comando. Ma poiché il campionato vero e proprio comincia il giorno dopo la fine del precedente, devi cominciare a fare i rinnovi, gestire i prestiti che tornano, quelli che non tornano. Una società guidata da manager accorti avrebbe prima dovuto identificare e trovare i sostituti per i vari ruoli, e dopo fare piazza pulita. Ma questo dà l’idea di come è stata fatta questa gestione. Cioè di come è stata fatta una gestione collerica. Ma l’incazzatura, sia nel calcio che negli affari, non porta da nessuna parte.

Io dico le cose come stanno. Se il Milan avesse pareggiato col Cagliari sarebbe scattato un anno in più ed un milione in più per Allegri. Lo stesso Cardinale, quando siamo andati a colloquio lunedì, ci ha candidamente confessato che se fosse successo questo avrebbe mandato via Furlani e Tare, ma avrebbe dovuto tenere Allegri senza sapere però che Allegri non sarebbe rimasto.

Qual è il punto fondamentale per cui si dice che Cardinale non ha conoscenza completa del Milan? Se dice che per tutto l’anno parla solo e soltanto con Ibra e con Furlani capisci che hai solo e soltanto una campana?".