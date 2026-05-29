Alaba offerto anche al Milan, Garics: "Le sue qualità umane potrebbero far bene alle squadre italiane"

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Alla Libreria Feltrinelli a Padova si è tenuta la presentazione del libro "I 98 eroi dell'Austria" (scritto da Raffaele Campo), che racconta dei protagonisti del mondo del calcio austriaco passati dall’Italia. Tra di loro c'è Gyorgy Garics, che nel corso dell'intervista rilasciata a margine a TuttoMercatoWeb.com ha parlato anche di David Alaba:

David Alaba si libera a parametro zero e sembra sia stato offerto a Juventus, Inter e Milan. Potrebbe ancora dire la sua da noi?

"David è un amico, abbiamo giocato assieme e ci siamo sentiti anche pochi giorni fa. Che posso dire? Ha fatto un percorso incredibile. È capitato nel posto giusto al momento giusto e ha fatto una carriera fantastica. Tutti quegli anni fra Bayern Monaco e Real Madrid non li fai se non hai le qualità di un campione. Al di fuori delle qualità calcistiche lui in spogliatoio porta le sue qualità umane. Servono nel mondo del calcio di oggi e potrebbe far bene alle squadre italiane. A me farebbe piacere se venisse qua, ha ancora tanto da dare con l'esperienza che ha".