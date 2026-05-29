Di Marzio svela: "Allegri e Napoli avevano raggiunto l'accordo già prima di Milan-Cagliari"

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Allegri al Napoli è una trattativa chiusa: esonerato lunedì dal Milan, l'ex tecnico rossonero ha già trovato una nuova casa che per tanti anni lo ha cercato. Gialuca Di Marzio nel podcast Caffè Di Marzio di questa mattina svela un retroscena: Allegri e il Napoli avevano già un accordo prima dell'ultima giornata di campionato, di Milan-Cagliari.

ALLEGRI-NAPOLI: ACCORDO PRIMA DI MILAN-CAGLIARI

Di Marzio svela che c'era un'accordo prima di Milan-Cagliari: "Allegri e Napoli avevano raggiunto un primo accordo la settimana scorsa, comunque prima dell'ultima giornata di campionato. In realtà è un feeling che parte da lontano, già dalla scorsa stagione, nel periodo marzo-aprile, quando Conte lancia dei segnali al Napoli: è possibile che non rimanga nonostante la vittoria di uno scudetto arrivato nel finale. E lì che il Napoli si muove, è lì che il Napoli contatta Allegri, lo blocca. Poi, le manifestazioni di affetto, di amore, nei confronti di Conte, come pure la festa finale per lo scudetto, cambiano i piani. Conte decide di rimanere, Allegri riceve la chiamata del Milan e quindi tutto finisce prima ancora di nascere in maniera formale e definitiva. Poi Conte quest'anno, un mese fa più o meno, decide di lasciare il Napoli. Che a quel punto si muove e ritorna a contattare l'allenatore con cui si era impegnato nella scorsa stagione e raggiunge una prima bozza di accordo per un biennale a circa 6 milioni a stagione".

Continua e conclude Di Marzio: "La sconfitta contro il Cagliari raffredda un po' gli entusiasmi di De Laurentiis. È una sconfitta pesante anche per lo stesso Massimiliano Allegri. Le parti si prendono una sorta di pausa, di riflessione: De Laurentiis vuole esplorare un po' il mercato degli allenatori, anche giovani, capire se si può aprire un ciclo diverso. Pensa a De Rossi, valuta seriamente Italiano e fissa un incontro con i suoi agenti. Incontro positivo, sennonché De Laurentiis vorrebbe chiudere già in quella occasione"