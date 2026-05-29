Usa, Adams su Pochettino: "Il nostro focus sul Mondiale. È pienamente presente con noi"

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Tyler Adams non è preoccupato delle voci intorno al futuro di Mauricio Pochettino, dato come possibile allenatore del Milan

Nelle ultime ore, di pari passo con le indiscrezioni che sono emerse su Matthias Jaissle, anche il nome di Mauricio Pochettino è tornato in voga per la panchina del Milan. Il tecnico argentino, oggi CT degli Stati Uniti che si appresta a guidare nell'attesissimo Mondiale di casa, in passato è stato accostato in diverse circostanze al Milan, senza che mai le trattative si definissero in maniera concreta. Ora le voci minacciano di destabilizzare l'ambiente della nazionale americana che si prepara al Mondiale: eppure i giocatori si professano come tranquilli.

Tyler Adams, centrocampista americano, non è preoccupato che le voci intorno al futuro di Pochettino destabilizzino l'ambiente come ha sottolineato al The Athletic: "Il nostro focus deve essere sul Mondiale. Come per qualsiasi allenatore o giocatore — voglio dire, ci sono calciatori che si trovano in situazioni contrattuali da risolvere proprio ora, prima o dopo il Mondiale. Sarà la stessa cosa per gli allenatori. Lui è pienamente presente con noi ogni singolo giorno, cercando modi per migliorarci e concentrandosi sugli allenamenti, proprio come facciamo noi."