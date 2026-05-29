Brambati sicuro: "Qualcuno al Milan ha remato decisamente contro"
Il fallimento nella corsa alla prossima Champions League ha avuto effetti immediati e profondi in casa Milan. Dopo la sconfitta contro il Cagliari, il club ha deciso di avviare un’importante opera di rinnovamento, scegliendo di separarsi da Massimiliano Allegri, Giorgio Furlani, Igli Tare e Geoffrey Moncada.
Una decisione maturata al termine di una stagione negativa, caratterizzata da risultati inferiori alle aspettative e da un clima sempre più pesante attorno alla squadra. A influire non è stato soltanto il mancato raggiungimento dell’obiettivo europeo, ma anche le numerose critiche rivolte alla gestione tecnica e dirigenziale del club.
Allegri lascia dopo non essere riuscito a centrare la qualificazione alla massima competizione continentale, mentre Furlani, Tare e Moncada pagano settimane di forte contestazione da parte dell’ambiente rossonero, deluso dalle scelte compiute durante la stagione. La sensazione, all’interno della società, è che il progetto avviato negli ultimi anni abbia ormai concluso il proprio percorso.
Per il Milan inizia ora una nuova fase, con la volontà di costruire un progetto più competitivo e ambizioso per tornare rapidamente ai vertici del calcio italiano e lasciarsi alle spalle una stagione segnata da delusioni e polemiche.
Massimo Brambati, su TMW Radio, ha parlato così dei rossoneri: "Qualcuno al Milan ha remato decisamente contro, sperando poi che si potesse andare comunque in Champions. Detto questo, c'è stato Tare che non ha potuto fare il proprio lavoro, e ha le qualità per farlo. E quando perde con la Lazio, io sento Max e lo sento molto preoccupato per la qualificazione in Champions. Se dopo quel ko sei ancora preoccupato, vuol dire che hai annusato qualcosa. Lo vedo più pronto per Allegri questo Napoli".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan