Pulisic chiese 8 milioni per rinnovare: ora Cardinale lo vuole convincere a rimanere

vedi letture

Pulisic nelle ultime interlocuzioni per il rinnovo aveva chiesto 8 milioni di stipendio. Oggi Cardinale vuole convincerlo a rimanere

La storia d'amore tra il Milan e Christian Pulisic sembrava procedere a gonfie vele, specialmente quando in questa prima parte della stagione, almen fino al 28 dicembre giorno dei suoi ultimi gol in rossonero, era stato il miglior giocatore di tutta la Serie A. Eppure qualcosa si è rotto: vuoi per problemi personali di Pulisc extra-campo, vuoi per l'avvicinarsi di un Mondiale in casa con la pressione di essere considerato il top player della squadra, vuoi anche per i discorsi per il rinnovo di contratto che sono naufragati. Oggi il proprietario Gerry Cardinale vuole fare in modo che Pulisic rimanga.

PULISIC HA CHIESTO 8 MILIONI PER RINNOVARE

La situazione di Christian Pulisic è chiara: l'americano va in scadenza nel 2027 ma il Milan può esercitare l'opzione di un anno aggiuntivo. Lo statunitense percepisce circa 4 milioni a stagione ma aveva dichiarato, nel corso degli incontri per il rinnovo con la società, di non voler proseguire l'avventura con il Milan, come riferisce la Gazzetta dello Sport. Sempre la rosea parla, oggi dopo una seconda metà di stagione oggettivamente indegna, della volontà di Cardinale di recuperare Pulisic e farne il simbolo del suo nuovo Milan. Andranno ripresi i contatti con il giocatore che, secondo quanto viene scritto, aveva chiesto addirittura un rinnovo a 8 milioni, il doppio del suo compenso attuale.