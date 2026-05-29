Biasin sicuro su Allegri al Napoli: “Due motivi: per l’ego di ADL e perché non si lamenta mai”

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Fabrizio Biasin ha individuato due motivi principali per i quali De Laurentiis ha scelto Allegri per la prossima stagione: in primis perchè si lamenta poco del mercato e poi perché crede di poterlo far lavorare meglio di quest’anno al Milan.

A L'ascia raddoppia, di Cronache di Spogliatoio, Fabrizio Biasin ha commentato quale sia stata secondo lui la motivazione per la quale Aurelio De Laurentiis abbia deciso di ingaggiare Allegri per la prossima stagione. Di seguito le sue parole.

"Lui (De Laurentiis ndr.) arriva da un biennio faticoso da un certo punto di vista, molto produttivo a livello di risultati perché ha vinto uno scudetto e una Supercoppa Italiana, faticoso a livello di gestione economica perché dall'altra parte ha trovato un allenatore che pretende, che chiede, che vuole quel giocatore e non quello che vuoi tu, e questo costa 40 e quello costa 30 e alla fine sono un sacco di soldi. Con Allegri questa cosa riuscirà a gestirla molto meglio perché Allegri sotto questo punto di vista è un super aziendalista, non l'ho mai sentito lamentarsi di una cosa in pubblico. Io credo che questa cosa abbia condizionato la sua scelta. L'altra cosa che posso immaginare è che De Laurentiis abbia un ego molto sviluppato che gli permette di pensare ok Allegri al Milan ha sbagliato però è e anche quello che ha vinto anche tanto. Se lo porto qua con il mio modo di fare calcio magari si ritrova la magia".