Moretto rivela: “L’Atletico Madrid in contatto con il Manchester City per Reijnders”

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Matteo Moretto rivela che l’Atletico Madrid è entrato in contatto con il Manchester City perché interessato all’ex rossonero Tijani Reijnders. Operazione difficile a che potrebbe comunque sbloccarsi.

Matteo Moretto ha rivelato pochi istanti fa un'esclusiva direttamente dalla Spagna. Secondo l'esperto di mercato pare che l'Atletico Madrid sia interessato all'ex rossoner ed ora in forza al Manchester City Tijani Reijnders. Il club è in contatto con gli inglesi per parlare della fattibilità dell'operazione. L'Atletico sta ora studiando questa possibilità nonostante ci sia la consapevolezza che si tratti di un'operazione difficile.

Ricordiamo che Rejinders passa dal Milan al Manchester City per una cifra pari a 75 milioni di euro, bonus compresi. Nonostante la stagione non brillante, nella quale l'olandese non è mai riuscito ad imporre la sua titolarità, il prezzo base potrebbe partire porprio da questa cifra.