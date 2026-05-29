Jashari criptico sui social, messaggio per il futuro?
Ardon Jashari non è riuscito quest'anno ad imporsi nelle gerarchie di Massimiliano Allegri, un po' perché davanti a lui c'era un mostro sacro come Modric, un po' perché lo svizzero quando è stato chiamato in causa non è riuscito a dimostrare appieno il suo valore. Nonostante la stagione non positiva, iniziata nel peggiore dei modi possibili visto l'infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi per parecchi mesi, l'anno prossimo potrà sicuramente dimostrare il suo valore.
Un indizio sul suo futuro potrebbe averlo lanciato qualche ora fa sul suo profilo Instagram. Il centrocampista ha infatti postato una foto della squadra, non una casuale ma quella dell'abbraccio in gruppo prima dell'ultima partita contro il Cagliari, partita che ha dato il via al terremoto in casa Milan, senza commenti e senza descrizione. Dimostrazione di attaccamento alla maglia?
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan