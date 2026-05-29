Jashari criptico sui social, messaggio per il futuro?

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Ardon Jashari ha postato poco fa sul proprio profilo Instagram una foto della squadra, senza descrizione, senza parole, e con differenti chiavi di lettura.

Ardon Jashari non è riuscito quest'anno ad imporsi nelle gerarchie di Massimiliano Allegri, un po' perché davanti a lui c'era un mostro sacro come Modric, un po' perché lo svizzero quando è stato chiamato in causa non è riuscito a dimostrare appieno il suo valore. Nonostante la stagione non positiva, iniziata nel peggiore dei modi possibili visto l'infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi per parecchi mesi, l'anno prossimo potrà sicuramente dimostrare il suo valore.

Un indizio sul suo futuro potrebbe averlo lanciato qualche ora fa sul suo profilo Instagram. Il centrocampista ha infatti postato una foto della squadra, non una casuale ma quella dell'abbraccio in gruppo prima dell'ultima partita contro il Cagliari, partita che ha dato il via al terremoto in casa Milan, senza commenti e senza descrizione. Dimostrazione di attaccamento alla maglia?