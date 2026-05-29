Il Milan incontra Rangnick: il tedesco vuole carta bianca su tutto. I suoi candidati per la panchina

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Il Milan ha incontrato Rangnick: il tecnico tedesco chiede di poter avere libertà di movimento su tutta l'area tecnic-sportivo. I suoi candidati in panchina

L'incontro tra il Milan e Ralf Rangnick c'è stato. Nelle scorse ore il tecnico tedesco, prossimo all'esperienza Mondiale da CT dell'Austria, ha avuto contatti diretti con il proprietario Gerry Cardinale e i suoi scudieri Zlatan Ibrahimovic e Massimo Calvelli. Il Milan ha avanzato la sua proposta e Rangnick ha messo i suoi paletti: vuole carta bianca. Ci sarà un aggiornamento a breve, perché non si può tergiversare troppo nè da un lato, ne dall'altro. Intanto l'allenatore della nazionale austriaca propone già una lista di candidati per la panchina.

IL MILAN INCONTRA RANGNICK

Nelle scorse ore, come confermato questa mattina dal Corriere dello Sport, il Milan ha incontrato Ralf Rangnick, attuale tecnico dell'Austria che è stato capace di riportare al Mondiale dopo ben 28 anni. Il tedesco è l'uomo che Ibra e Cardinale vogliono come direttore dell'area tecnica rossonera. I paletti messi da Rangnick però sono abbastanza significativi: vuole avere carta bianca su tutto quello che riguarda l'area tecnico-sportiva. Il classe 1958 vuole decidere il direttore sportivo e l'allenatore, senza interferenze. In altre parole Rangnick vorrebbe costruire il suo Milan. Questo chiaramente implica che Ibrahimovic e in generale la proprietà gli possano lasciare spazio senza commettere nessun tipo di ingerenza. Le parti si riaggiorneranno a breve: il Milan ha l'esigenza di chiudere presto, Rangnick a breve inizia la preparazione al Mondiale.

I NOMI DI RANGNICK PER LA PANCHINA DEL MILAN

Quella di Rangnick al Milan sarebbe una scelta che andrebbe a esigere molta flessibilità da parte della proprietà e di Ibra soprattutto. Ma in particolare servirà grande organizzazione: se davvero si farà come chiede il tecnico tedesco, bisognerà capire chi manderà avanti tutto nel momento dei Mondiali. Rangnick è impegnato con l'Austria almeno fino al 28 giugno ma anche oltre se supera i gironi, Zlatan per tutta la durata visto il suo ruolo da commentatore. Dunque bisognerà scegliere direttore sportivo e allenatore subito, dandogli indicazioni precise su come muoversi. Intanto Ralf Rangnick per la panchina del Milan ha già proposto la sua lista di candidati. Il primo nome è quello di Matthias Jaissle, 38enne oggi all'Al-Ahli di Kessie con cui ha vinto due Champions asiatiche: allenato da Rangnick e incrociato nei primi passi da tecnico al Salisburgo. Da non scartare l'ipotesi Oliver Glasner, altro tedesco e fresco vincitore di Conference League con il Crystal Palace che ha reso grande negli ultimi tre anni. Infine avanza anche l'idea Mauricio Pochettino che però ieri non ha alimentato le voci: anche lui sarà impegnato al Mondiale.