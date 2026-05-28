News Ricordate l'infortunato Mateta? Da febbraio ha segnato più reti di tutto l'attacco rossonero (e ha alzato anche un trofeo)

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Dal passaggio al Milan sfumato al gol decisivo in Conference League: l'infortunato Mateta ha segnato più reti di tutto l'attacco rossonero

Ricordate Jean-Philippe Mateta, attaccante del Crystal Palace che il Milan aveva di fatto comprato a fine gennaio per circa 35 milioni di euro, ma poi l'affare saltò perché durante le visite mediche di rito vennero trovati dei problemi ad un ginocchio? Ecco ieri sera il centravanti francese ha segnato il gol che ha regalato la Conference League agli inglesi nella finale contro gli spagnoli del Rayo Vallecano.

MATETA-MLAN: AFFARE SFUMATO

Il mancato trasferimento è stato il caso del mercato invernale 2026. Milan e Crystal Palace avevano trovato un accordo per il trasferimento a titolo definitivo di Mateta che il 1° febbraio ebbe il permesso di svolgere le visite mediche a Londra con il Milan prima di volare in Italia per la firma del contratto. Sembrava tutto fatto e invece durante i test medici sono emersi dei problemi al ginocchio del francese. Il Diavolo ha quindi chiesto di poter fare degli accertamenti ulteriori perchè voleva vederci chiaro. I controlli non hanno però dato le giuste garanzie (secondo i medici milanisti non si poteva escludere un'operazione e dunque un lungo stop) e cosi il Milan ha deciso di non formalizzare l'affare.

LE PAROLE DI MATETA DOPO CHE È SALTATO IL TRASFERIMENTO AL MILAN

Dopo aver optato per una terapia conservativa ed essere rimasto ai box per qualche settimana, Mateta è tornato in campo a metà marzo. Ad inizio maggio, in un'intervista rilasciata a L'Equipe, l'attaccante ha commentato per la prima volta il trasferimento al Milan che non è andato in porto: "Sinceramente, mi ha fatto male psicologicamente sul momento, quando mi hanno detto che era saltato... Poi, ho riflettuto velocemente su come riprendermi. Ho consultato diversi specialisti e quando mi hanno assicurato che non c'era bisogno di un'operazione, mi sono concentrato sulla tappa successiva, fino al mio ritorno. Ho lavorato duramente per mostrare a Glasner che il 'JP' leader era lì per riprendersi il suo posto e vincere con la squadra".

MATETA HA SEGNATO DI PIÙ DELL'ATTACCO DEL MILAN

Il 9 aprile Mateta è tornato al gol contro la Fiorentina in Conference League, poi da quel giorno sono arrivate altre quattro reti in Premier League (due al Newcastle, una all'Everton e una in Arsenal) e appunto quella nella finale della terza competizione europea che ha permesso al Palace di alzare il trofeo. Sei gol, dunque, da quando è saltato il trasferimento al Milan ad inizio febbraio. Sapete quante reti ha segnato l'intero attacco del Diavolo nello stesso periodo? Cinque (tre Nkunku e due Leao), una in meno dell'infortunato Mateta che è stato ancora convocato dalla Francia per il Mondiale che inizierà tra poco più di due settimane.