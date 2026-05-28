Calciomercato Futuro Iraola: colloqui interrotti con il Milan, ma non dovrebbe andare al Palace. Il basco aspetta un top club

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Il futuro di Andoni Iraola non sarà al Milan e con ogni probabilità nemmeno al Crystal Palace. Il tecnico basco spera nella chiamata di un top club

Dall'Inghilterra arrivano nuovi aggiornamenti sul futuro di Andoni Iraola, tecnico in uscita dal Bournemouth dove verrà sostituito da Marco Rose: secondo SkySports, la trattativa tra il basco e il Milan non sta progredendo, anzi al momento i dialoghi tra le parti si sono interrotti in quanto il tecnico ha parecchie riserve sul trasferimento nel club rossonero che è nel bel mezzo di una nuova rivoluzione societaria (mancano ancora un nuovo amministratore delegato, un nuovo direttore sportivo e un nuovo direttore tecnico).

Nelle ultime ore si è parlato molto di un futuro al Crystal Palace di Iraola, ma non dovrebbe essere così: il suo nome è infattti da tempo in cima alla lista del club inglese per sostituire Oliver Glasner, ma la sua speranza è di ricevere presto qualche offerta da squadre più blasonate. In questi giorni, il tecnico basco è stato accostato anche a Liverpool e Bayer Leverkusen, ma i Reds dovrebbero confermare Arne Slot alla guida della loro squadra, mentre i tedeschi sono in trattativa con Felipe Luis.