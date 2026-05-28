Iraola prende tempo, il Milan dovrà dirigersi altrove. Il pensiero di Di Marzio

vedi letture

Andoni Iraola ha preso tempo per aspettare altre offerte e quindi secondo Gianluca Di Marzio il Milan dovrà cambiare obiettivo per la panchina

Gianluca Di Marzio, all'interno di "Caffè Di Marzio", il podcast in collaborazione tra TuttoMercatoWeb.com e Gianlucadimarzio.com, ha dato questo aggiornamento sul futuro della panchina del Milan: "Lato Milan, situazione assolutamente ancora in divenire con Iraola che ha preso tempo, e quando prendi tempo di fronte a una proposta da parte del Milan è evidente che vuoi aspettare altre soluzioni, dal Crystal Palace al Bayer Leverkusen allo stesso Liverpool, perché attenzione che non è da escludere che il Liverpool possa anche clamorosamente separarsi da Slot nei prossimi giorni e a quel punto Iraola diventerebbe il prescelto per la panchina del Liverpool. Quindi il Milan credo che debba dirigersi altrove. Se sceglierà come direttore tecnico a Rangnik, se accontenterà quelle che sono le sue richieste".

Sul futuro della panchina del Napoli, per la quale è in corsa anche l'ex rossonero Max Allegri, Di Marzio ha spiegato: "La sorpresa potrebbe arrivare a Bologna perché se con Italiano si consumerà il divorzio, la risoluzione nella giornata di oggi o di domani, a prescindere poi dal fatto che Italiano vada al Napoli o meno, attenzione alla pista Domenico Tedesco già in passato trattato al Bologna. Poi torniamo alla A di Allegri perché sarà la giornata appunto della scelta definitiva, almeno dovrebbe essere oggi quella tra Italiano e Allegri. Italiano ha avuto il confronto, il contatto attraverso i suoi agenti in questo incontro misterioso di Roma, Allegri ha continuato i contatti nella giornata di ieri per sistemare un po' l'accordo biennale sacrificando anche qualcosa a livello economico Ad di solito Allegri ha sempre guadagnato intorno ai 6 milioni a stagione, invece con Napoli l'accordo biennale dovrebbe aggirarsi intorno ai 5 a stagione, quindi 10 totali. Adesso sul tavolo di Chiavelli e De Laurentiis portati da Manna ci sono tutti e due i dossier con tutti e due gli accordi economici e quindi sarà poi presidente a dover fare la scelta se affidarsi ad Allegri o affidarsi a Vincenzo Italiano".