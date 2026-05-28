Iraola verso il no al Milan: preferisce il Crystal Palace. Le alternative? Glasner, Xavi e Thiago Motta

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Andoni Iraola sembra preferire il Crystal Palace al Milan che è così costretto a valutare piste alternative per la panchina rossonera

A 72 ore dalla mega rivoluzione di Gerry Cardinale, che all'indomani della mancata qualificazione in Champions League del suo Milan ha licenziato Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada, Igli Tare e Massimiliano Allegri, i rossoneri non hanno ancora riempito nemmeno una delle caselle libere, vale a dire quelle dell'amministratore delegato, del direttore tecnico, del direttore sportivo e dell'allenatore. L'ultima che dovrebbe essere riempita è quella del tecnico, ma in realtà per il numero di RedBird per per Zlatan Ibrahimovic sarà molto probabilmente la prima.

IRAOLA PREFERISCE IL CRYSTAL PALACE AL MILAN

Lo riferisce stamattina il Corriere della Sera che spiega che però il nuovo Milan è vicino a ricevere il primo rifiuto: il no ufficiale e definitivo non è ancora arrivato, ma Andoni Iraola, da tempo il primo nome della lista del Diavolo per la panchina, non sembra convinto di accettare la corte dei rossoneri, iniziata ben prima della fine della stagione con l'incontro che il basco ha avuto il 15 maggio, due giorni prima di Genoa-Milan, con Cardinale e Ibrahimovic. Anche nelle ultime ore ci sono stati dei contatti e dei colloqui tra le parti, ma in Inghilterra sono tutti convinti che abbia solo atteso la finale di Conference League di ieri del Crystal Palace per annunciare la sua nuova destinazione dopo l'addio al Bournemouth.

IL MILAN VALUTA ALTRI NOMI: GLASNER, XAVI E THIAGO MOTTA

Dietro al tentennamento di Iraola ci sono diversi aspetti: ci sono infatti per esempio motivi personali perchè la sua famiglia preferirebbe restare in Inghilterra, così come ci sono motivi economici perchè il club inglese, che ha chiuso al 15° posto l'ultima Premier League, oltre a garantirgli un ingaggio più alto, gli mette a disposizione un budget per il mercato estivo molto pù ricco rispetto al Milan. I rossoneri dovranno valutare quindi con ogni probabilità altre piste: le alternative sono Oliver Glasner, che ieri ha detto addio al Crystal Palace dopo aver alzato la Conference League, Xavi, vecchio amico di Ibrahimovic, e Thiago Motta, l’unico tecnico ad essere stato finora consultato che conosce già il campionato italiano.