Fallimento Milan, Biasin: "Allegri ha sbagiato, ma peggio di lui hanno fatto i dirigenti"

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Secondo Fabrizio Biasin, Allegri ha commesso degli errori, ma peggio di lui hanno fatto i dirigenti del Milan che non hanno fatto squadra

Nel suo edtoriale su tuttomercatoweb.com, Fabrizio Biasin ha commentato la stagione di tutte le squadre della Serie A 2025-2026. Ecco il suo pensiero sul Milan che ha chiuso il campionato al quinto posto in classifica: "La corsa al colpevole è fisiologica quanto stucchevole. Di chi può essere la responsabilità per un finale come quello vissuto in casa rossonera? Di tutti, ovvio. La corsa a voler indicare questo o quello come unico responsabile lascia il tempo che trova, dal nostro punto di vista riassumiamo il tutto così: Allegri ha sbagliato, non è riuscito a dare motivazioni e idee ai suoi ragazzi, soprattutto nella fase cruciale della stagione. E quindi ha fisiologicamente perso il posto.

Ma peggio di lui hanno fatto i suoi dirigenti, incapaci di 'fare squadra', attenti unicamente a proteggere il loro orticello. In condizioni del genere raggiungere gli obiettivi diventa complesso. Ora si riparte dal (quasi) azzeramento, con Ibrahimovic tornato al centro della piazza e chiamato a gestire la restaurazione. Iraola è il preferito per la panchina e può essere una scelta illuminata, a patto che alle sue spalle remino tutti nella stessa direzione, cosa che dovrebbe essere scontata ma che è clamorosamente mancata nelle ultime stagioni rossonere".