Pulisic a New York per il Mondiale. Un tifoso gli urla “Forza Milan!”

Pulisic a New York per il Mondiale. Un tifoso gli urla “Forza Milan!”MilanNews.it
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Ieri alle 23:30News
di Andrea La Manna
Christian Pulisic è arrivato oggi a New York per un evento di Puma in vista del Mondiale che partirà l’11 giugno, Mondiale che sarà ospitato anche dalla sua nazione.

Sul profilo Instagram di una content creator statunitense è stato postato un video di Christian Pulisic che oggi è atterrato a New York per un evento di Puma in vista della Coppa del Mondo. I tifosi hanno riempito la South Street Seasport per incontrare il capitano della Nazionale USA, scattare foto e festeggiare il conto alla rovescia del Mondiale.

La giornata ha incluso esperienze per i tifosi, programmi dal vivo e molti momenti indimenticabili per i tifosi del calcio in tutta la città. 