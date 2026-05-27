MN - Garcia: "Oggi il Milan sembra seguire la filosofia RedBull, ed è triste perché per me resterà sempre il Diavolo"

vedi letture

Andoni Iraola è il nome in cima alla lista dei desideri del Milan per sostituire Massimiliano Allegri in vista della prossima stagione.

Andoni Iraola è senza ombra di dubbio il nome più caldo per la panchina del Milan in vista della prossima stagione. L'allenatore basco ha già avuto diversi colloqui con Cardinale e Ibrahimovic, ma per il momento non è ancora arrivato il suo definitivo via libera a sposare il progetto rossonero. Essendo comunque un profilo a molti sconosciuto, MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Jorge Garcia, collega di AS che ha raccontato Andoni avendolo seguito per diversi anni in Spagna.

Pensi che il calcio di Iraola possa sposarsi alla perfezione con il progetto di questo nuovo Milan?

"Io mi sto domandando quale sarà la filosofia del club. Dopo che sono stati licenziati tutti, da Allegri a Furlani, sembra che la filosofia del club sia quella di seguire un po' le linee guida RedBull, cioé giocatori giovani che si possono poi rivendere. Ed è triste perché per me il Milan è il "Diavolo", la squadra che ho visto vincere in Europa, che faceva tremare tutti gli avversari. Oggi non è più la stessa cosa, anche per un semplice fattore economico, però l'importante è che la mentalità da grande club quale è stato non si perdi completamente. Se vedo la rosa attuale del Milan penso che Iraola sia perfetto, anche se giocatori come Leao in particolare e Pulisic dovrebbero abituarsi a lavorare molto in fase difensiva, più di quanto hanno fatto fino ad adesso".