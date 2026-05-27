Moretto: “Iraola non ha aperto al Milan né dal punto di vista economico né progettuale. Priorità alla Premier”

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Oggi alle 14:19 Calciomercato Milan di di Fonti preferite

Matteo Moretto ha rivelato che ad oggi Iraola dà priorità alla Premier League e dunque non ha ancora dato il si al Milan perché non ha un’intesa né a livello economico né a livello progettuale.