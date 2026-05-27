Moretto: “Iraola non ha aperto al Milan né dal punto di vista economico né progettuale. Priorità alla Premier”
Matteo Moretto ha rivelato che ad oggi Iraola dà priorità alla Premier League e dunque non ha ancora dato il si al Milan perché non ha un’intesa né a livello economico né a livello progettuale.
Matteo Moretto ha rivelato gli ultimi aggiornamenti riguardanti la trattativa tra il tecnico del Bournemouth Iraola e il Milan. Queste le sue parole.
"Il Milan ha già incontrato Iraola a Londra e sta parlando costantemente con il suo entourage. Ad oggi l'allenatore spagnolo non ha dato apertura ai rossoneri, nè dal punto di vista economico contrattuale nè dal punto di vista progettuale. Iraola continua a dare priorità ad una permanenza in Premier League, il Palace gli ha fatto un'offerta molto importante, occhio anche alle sorprese, ma ad oggi Iraola non ha ancora detto si al Milan. Le trattative continueranno nelle prossime ore".
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