Tentativo in extremis del Milan per Maresca, ma il preferito resta Iraola: oggi nuovo incontro a Londra

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Fatto, e fallito, un tentativo in extremis per Enzo Maresca, il Milan si è convinto di continuare a lavorare per portare in rossonero Iraola.

Intervenuto negli studi di Sky Sport 24 durante il consueto appuntamento di 'Campo Aperto', l'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sul futuro della panchina del Milan, tra Xavi, Andoni Iraola, ad oggi il favorito per sostituire Massimiliano Allegri, e un tentativo in extremis per un allenatore italiano: “Il Milan si era mosso già settimana scorsa per incontrare diversi allenatori. Quindi evidentemente voleva cautelarsi qualora il Milan non fosse andato in Champions, magari pensare a prescindere a un nuovo allenatore. Ad esempio sappiamo di un tentativo in extremis per Maresca, che però ha già un impegno con il City che verrà ufficializzato nelle prossime ore. Sono segnali di come il Milan voleva provare anche altre soluzioni, quali poterle percorrere. L’incontro con Iraola già c’era stato settimana scorsa, un altro nelle prossime ore. A questo il segnale è che il Milan vuole convincere Iraola e di avere da parte sua una sorta di sì. Se poi il basco sarà convinto e dirà sì lo scopriremo nelle prossime ore”.

A fronte del rifiuto, pronosticabile, di Maresca il Milan può dedicarsi interamente ai colloqui con Andoni Iraola, che sarebbe già stato incontrato lo scorso 15 maggio a Londra. Stando a Peppe Di Stefano, infatti, il tecnico basco si è incontrato nella capitale britannica con Ibrahimovic, Calvelli e Cardinale due settimane fa, e gli stessi uomini dovrebbero essere i protagonisti anche dell'incontro di oggi a Londra.

Per quanto riguarda Xavi, invece, Di Marzio è stato categorico: "Xavi non lo escludiamo, ma non ci risultato contatti avvenuti con il diretto interessato o con gli agenti. Abbiamo provato a verificare se il Milan stesse percorrendo anche altre squadre, ma non ci vengono confermati contatti approfonditi con lui. Per adesso percorrerei la strada Iraola concentrandomi su questo profilo che il Milan vuole portare avanti con forza e volontà”.