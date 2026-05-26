Retroscena Milan, Colombo: "Raccontano che al gol di Saelemaekers solo Tare sia scattato in piedi a festeggiare. Gli altri dirigenti sono rimasti impassibili, quasi infastiditi"

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Monica Colombo ha raccontato che dopo il gol di Saelemaekers contro il Cagliari l'unico dirigente che si è alzato a festeggiare in tribuna è stato Tare

Monica Colombo, sulle pagine del Corriere della Sera (ed. Milano), ha raccontato questa mattina questo retroscena su cosa sarebbe successo in tribuna a San Siro dove erano seduti tutti i dirigenti del Milan al gol del momentaneo vantaggio rossonero di Alexis Saelemaekers contro il Cagliari: "Raccontano che al gol di Saelemaekers al 2’ della partita solo Igli Tare sia scattato in piedi a festeggiare il vantaggio del Milan. Gli altri dirigenti sono rimasti impassibili, quasi infastiditi per la piega che la serata stava prendendo: la squadra si era messa nelle migliori condizioni possibili per qualificarsi alla Champions, obiettivo che era stato chiesto a Max Allegri e a Igli Tare a inizio stagione. Sarebbe stato impossibile con un risultato del genere allontanare l’allenatore e il ds nonostante il Senior Advisor di RedBird, Zlatan Ibrahimovic, non sopportasse nessuno dei due".

Questo il comunicato di RedBird Capital Partners dopo la conclusione della stagione 2025/26: "Dopo la delusione della scorsa stagione, il mandato definito dalla proprietà per il Club era chiaro: tornare in Champions League e costruire le basi per vincere e rimanere con continuità ai vertici della Serie A. Per gran parte della stagione siamo rimasti nelle prime due posizioni del campionato, con la concreta possibilità di competere per lo Scudetto. Il finale di stagione, però, è stato ben al di sotto del livello mostrato fino a quel momento e la deludente sconfitta di ieri sera ha trasformato questa stagione in un fallimento inequivocabile.

È ora tempo di cambiamento e di una profonda riorganizzazione dell'area sportiva del Club. Con effetto immediato, si conclude il percorso in AC Milan dell'Amministratore Delegato Giorgio Furlani, del Direttore Sportivo Igli Tare, dell'Head Coach Massimiliano Allegri e del Direttore Tecnico Geoffrey Moncada. A ciascuno di loro va il nostro ringraziamento per il lavoro svolto e la dedizione dimostrata durante la permanenza nel Club. Ulteriori annunci relativi alle nuove nomine verranno comunicati non appena definiti, con l'obiettivo di avere una struttura pronta in vista della prossima stagione".