Nuovo direttore sportivo Milan: Paratici primo della lista. Carnevali ad in ribasso

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Secondo quanto riportato da SportMediaset, attraverso l'esperto di mercato Orazio Accomando, per il Milan "il nome di Fabio Paratici è il primo della lista per rinforzare l'organigramma dirigenziale. L'importante contratto con la Fiorentina non rende semplice l'operazione. Le altre piste portano all'estero. In ribasso le possibilità di vedere Carnevali come AD".

LE ULTIME DA FABRIZIO ROMANO SU PARATICI AL MILAN

Fabio Paratici è stato un Direttore Sportivo più che considerato dal Milan un anno fa, era quasi virtualmente un nuovo dirigente del Milan un anno fa. Oggi il discorso Paratici può tornare di moda. È vero che ha firmato con la Fiorentina a gennaio, ma l’opportunità di prendere in mano un progetto come quello del Milan può essere un’occasione. I contatti sono assolutamente reali e concreti. Si riparte con Cardinale al timone del Milan e lo stesso Cardinale aveva portato con forza la candidatura di Paratici un anno fa. Oggi torna la sua candidatura, diciamo che ce ne saranno altre. Ci aspettiamo una decisione in tempi non troppo lunghi, prima del Mondiale il Milan vorrà iniziare assolutamente a delineare la sua stagione sportiva. Anche perché ci sono dei giocatori in attesa di capire che Milan sarà, chi sarà l’allenatore, quali saranno i dirigenti. Giocatori che oggi sono al Milan, giocatori che possono arrivare al Milan… Vi abbiamo detto di Goretzka, si diceva che fosse ad un passo. Oggi, chiaramente, qualsiasi giocatore vuole capire che Milan sarà. Non solo dal punto di vista della Champions, ma anche per il progetto tecnico”.