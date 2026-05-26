Maldini: "Safi è rimasto colpito dal ruolo che ho avuto nella storia del Milan e da ciò che ho realizzato di recente"
Ha fatto molto rumore la presenza in questi giorni di Paolo Maldini a Istanbul al fianco di Hakan Safi, uno dei due candidati alla presidenza del Fenerbahçe. I due sono molto amici come ha confermato anche lo stesso ex capitano e dirigente del Milan ai microfoni di sabah.com.tr: "Sono molto amico di Hakan Safi, candidato alla presidenza del Fenerbahçe. Ci sentiamo e parliamo spesso di calcio. Nel mondo del calcio tutti conoscono il mio legame e quello della mia famiglia con il Milan, che dura da tre generazioni. Il signor Safi è rimasto colpito dal ruolo che ho avuto nella storia del Milan e da ciò che ho realizzato di recente. Come molti altri esperti del settore, si sta confrontando con me sul Fenerbahçe e sulla sua visione per la struttura calcistica del club".
Maldini ha parlato poi del Fenerbahçe, facendo anche un paragone con il Milan: "Durante il periodo in cui facevo il calciatore ha affrontato il Fenerbahçe. È un club che conosco da allora. Ha un'organizzazione molto consolidata. Ha molte similitudini con il Milan. So che è un club con tifosi molto appassionati. Il signor Hakan mi ha anche spiegato le aspettative dei tifosi del Fenerbahçe. So che vogliono vedere un calcio dominante e offensivo. Dopo la mia conversazione con il signor Hakan, ho seguito il Fenerbahçe ancora più da vicino per fornirgli le indicazioni più precise, in modo che possa sviluppare i progetti giusti.
Il Fenerbahçe è un club molto forte e da tempo desidera ardentemente vincere un campionato. Lo abbiamo constatato anche al Milan. Prima di tutto, la squadra deve fare un salto di qualità. L'ho spiegato al signor Hakan. Oltre a costruire una squadra vincente in un anno, è necessario gettare solide basi e puntare a successi costanti. Da quello che ho visto, il signor Hakan è pronto a prendere decisioni molto importanti per il Fenerbahçe. Questo è fondamentale per il club".
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