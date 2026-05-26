Blitz Milan: i rossoneri hanno già incontrato Iraola la scorsa settimana. La situazione

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Secondo Matteo Moretto, il Milan avrebbe già incontrato settimana scorsa Andon Iraola, allenatore che potrebbe prendere il posto di Allegri

In un video pubblicato sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano ha commentato così la rivoluzione del Milan e l'interesse del Diavolo per Andoni Iraola come sostituto di Max Allegri: "E' crollato un pezzo di Milan dopo le pesanti decisioni di Cardinale: l'addio ad Allegri e soprattutto a gran parte della dirigenza con gli addii di Furlani, Tare e Moncada. E' stata una scelta forte da parte di Cardinale con al suo fianco Ibrahimovic. Per il futuro della panchina è emerso il nome di Andoni Iraola: è un nome che circola, lo spagnolo ha lasciato il Bournemouth che al suo posto ha preso Marco Rose. Iraola ha fatto un lavoro fantastico al Bournemouth, è stato uno dei migliori allenatori in Inghilterra nelle ultime stagioni a livello di qualità di gioco e anche di proposta di gioco e ha saputo reggere l'urto nonostante le cessioni. Il Bournemouth gli ha venduto in ogni finestra di mercato i giocatori più importante, ma non è stato un problema per Iraola che ha saputo sempre ripartire e ricostruire, portando addirittura il Bournemouth in Europa. Insomma ha fatto un lavoro incredibile, attirando l'attenzione di diverse squadre.

Era nella lista del Manchester United che poi ha scelto di continuare con Carrick, è molto apprezzato anche dal Liverpool che però andrà avanti con Slot, è stato vicino al Tottenham, ma il Bournemouth non ha voluto liberarlo, ed è stato anche un'idea del Chelsea. Iraola ha in mano due offerte, una del Bayer Leverkusen e una del Crystal Palace. Il Palace lo considera il tecnico perfetto per continuare ad andare in Europa, mentre i tedeschi lo stanno corteggiando da settimane, ma Iraola ha preferito aspettare per capire se potessero spuntare altre opportunità".

Matteo Moretto ha invece rivelato questo dettaglio su Iraola-Milan: "C'è un dettaglio importante sull'interesse del Milan per Iraola: nel corso della scorsa settimana i rossoneri hanno già incontrato l'allenatore spagnolo Inghilterra. C'è quindi già stato un faccia a faccia tra le parti per capire che tipo di progetto si può eventualmente costruire insieme".