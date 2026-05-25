Calciomercato MN - Indiscrezione: Antonio Conte opzione per la panchina del Milan

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In attesa delle decisioni definitive di Cardinale e degli esoneri di Allegri e Tare, più di un'indiscrezione di calciomercato accosta Antonio Conte al Milan

Con Massimiliano Allegri che aspetta la comunicazione dell’esonero e apre al passaggio sulla panchina del Napoli, ecco che emerge un primo scenario per quel che riguarda il futuro della guida tecnica del Milan. La prima indiscrezione è di Cronache di Spogliatoio, ma anche a MilanNews.it risulta che il nome di Antonio Conte stia circolando all’interno dei pensieri di quello che dovrà essere il nuovo Milan. L’allenatore salentino ha annunciato ieri il suo addio al Napoli nel corso di una conferenza stampa congiunta con il presidente Aurelio De Lautentiis e le sue quotazioni, in ottica nazionale, sembrano in discesa visto il ritorno in pista della candidatura di Roberto Mancini.

Conte-Milan, un matrimonio che si sogna da tempo

Non è un mistero che Antonio Conte sia uno dei desideri mai celati del popolo milanista. I tifosi e anche i media di settore ne invocavano la candidatura due anni fa, quando poi Zlatan Ibrahimovic annunciò l’ingaggio di Paulo Fonseca con i risultati che poi conosciamo tutti. Conte sarebbe quell’uomo forte in grado di riaccendere la scintilla dell’entusiasmo, ma sicuramente vorrebbe delle garanzie forti sui margini operativi in sede di costruzione della squadra. È uno sanguigno, verace, empatico con la piazza e che non ha paura di esporsi pubblicamente sia quando le cose vanno bene sia quando vanno meno bene.

Conte-Milan, perché sarebbe una mossa importante

La scelta di Antonio Conte, se verrà fatta e dipenderà anche da chi verrà presa tale decisione (Ibrahimovic? Il nuovo direttore sportivo?), rappresenterebbe un primo passo concreto da parte della proprietà, perché arriverebbe un allenatore che ha dimostrato di sapersi evolvere di poter essere competitivo e vincente anche in mezzo alle difficoltà. E soprattutto propone un calcio decisamente più moderno rispetto a quello che si è visto nell’ultimo campionato dal Milan. Per ora si tratta di indiscrezioni, ma a breve si capirà di più.