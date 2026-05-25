Adani demolisce Allegri: “Padre tempo! Chi vive facendo il furbo non viene premiato. Il Milan non è un circo!”

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Lele Adani, ex calciatore e opinionista, si è così espresso a La Domenica Sportiva su Massimiliano Allegri, allenatore del Milan.

Lele Adani, ex calciatore e opinionista, si è così espresso a La Domenica Sportiva su Massimiliano Allegri: "La via del gioco è quella che propone il merito: se tu giochi, hai più possibilità di vincere e di meritare la vittoria, ma se speculi e galleggi a tirare avanti, e soprattutto ti appoggi su un Paese pieno di venditori di fumo, che racconta ad una popolazione non più scema come una volta che basta vincere oggi e poi si penserà al domani cadi, arriva la resa dei conti. Quello che io chiamo Padre Tempo, che opera in silenzio. Chi ha una linea, chi ha una visione e una cultura del lavoro può essere premiato premiato, e anche chi sbaglia può riprovarci perché ha portato cultura. Chi vive tutti i giorni della settimana facendo il furbo, manipolando alcune situazioni e giustificando cose che non si possono giustificare, soprattutto nelle grandi squadre, non verranno premiato. La Roma e il Como hanno fatto un Fabregas, cadono la Juve e il Milan. La Juve è fuori dalla Champions perché ha cambiato costantemente dirigenti e allenatori perdendo la cultura del lavoro: come puoi produrre mentalità? Il Milan ha scelto un allenatore che da sette anni non produce più un calcio di proposta e non ha una cultura del lavoro volto alla crescita, da sette anni; con una partita a settimana, sei calato e hai perso il controllo".



Adani-Allegri e il gioco del Milan

Adani ha poi proseguito riferendosi nello specifico al Milan: "Il Milan non è un circo dove si arriva al sabato e si ride in una ventina di persone tanto per non parlare di calcio. Il Milan è storia e, da quando ci sono stati Berlusconi e Sacchi, è stato anche spettacolo. Ripristinare questo alla veloce! Cacciare velocemente, privarsi, di chi nel 2026 fa il furbo. Il Milan ha vinto in un modo nel girone d'andata, poi ha perso nel girone di ritorno perché non ha mai capito come è riuscito a vincere le partite nel girone di andata. Tutte quante hanno fatto calcio a San Siro e ti hanno buttato fuori all'ultima curva. Il Milan ha meritato di stare fuori dalla Champions League".