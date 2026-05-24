Primo Piano LIVE MN - Serie A, Milan-Cagliari (1-2): il Milan riesce nell'impresa di non qualificarsi in Champions

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Il Milan ospita il Cagliari a San Siro nell'ultimo appuntamento stagionale: obiettivo Champions da raggiungere. Segui il live testuale!

MILAN-CAGLIARI 1-2, FINE PARTITA. Il Milan riesce nell'impresa di non qualificarsi in Champions. Fischi di tutto lo stadio, per tutti, meritatissimi.

96' Fallo di Sulemana su Saelemaekers, ammonito il giocatore del Cagliari

95' Cori contro la squadra e Cardinale e dirigenze negli ultimi minuti

94' Entra Felici nel Cagliari al posto di Esposito

93' Altra discesa di Leao: Fullkrug anticipato sul più bello

92' Ennesima occasione per il Cagliari

90' Cinque minuti di recupero

90' Athekame da fuori: conclusione deviata in angolo. Sviluppi del corner: tira Bartesaghi bene ma colpisce Pavlovic

88' Cross di Leao troppo alto per Pulisic che la butta fuori

86' Mendy tutto solo davanti a Maignan sbaglia clamorosamente: altra parata del capitano rossonero

84' Pulisic si avventura in area con un'accelerata e spara alto

81' Ora testa bassa per il Milan: ci prova Modric con l'esterno. Nulla da fare

80' Serie di campanili del Milan in mezzo all'area. Risultato: palla sul fondo

78' Ci prova Fullkrug di testa con la torre, guadagna un corner ma era fuorigioco

77' Ancora occasione Cagliari: botta di Gaetano centrale, Maignan neutralizza

76' Milan letteralmente immobile in campo. Gabbia salva sul tiro a botta sicura di Adopo

75' Bella palla dentro di Leao: Rabiot tutto solo la gira male sopra la traversa. Era una grande occasione

74' Entrano Sulemana e Mendy, fuori Borrelli e Deiola

73' Maignan tiene in piedi il Milan in qualche modo, o quel che ne rimane: doppio miracolo prima su Borrelli e poi su Zappa

72' Ci prova Pulisic con un inserimento dalla destra ma la carambola è sfortunata: calcio di rinvio per Caprile

68' Azione confusa rossonera: arriva di cattiveria Rabiot dal limite ma tira malissimo. Intanto Allegri gioca l'ultima carta: entra Leao per Fofana

63' Bel cross di Saelemaekers ma Pulisic non centra la porta di testa. Segnale di vita ma il tempo scorre e anche la Juve vince

62' Triplo cambio: dentro Modric, Fullkrug e Athekame. Escono Jashari, Nkunku e Tomori. Nel Cagliari dentro Palestra e Dossena: escono Rodriguez e Zé Pedro

57' GOL CAGLIARI. Ancora da palla inattiva: miracolo di Maignan ma sulla ribattuta tutti guardano e Rodriguez senga. La Roma è in vantaggio a Verona, il Como a Cremona: il Milan è fuori dalla Champions. Ammonito anche Maignan nell'occasione

56' Male Gabbia e Tomori, si apre il campo per Esposito che Pavlovic deve fermare: ammonito il difensore e punizione da posizione pericolosa

52' Zé Pedro tutto solo colpisce di testa sul primo palo da angolo. Per fortuna lo fa male

50' Rabiot si mette in proprio dalla destra ma tira di punta altissimo

47' Ci prova Saelemaekers in percussione ma viene fermato dalla difesa, sul contropiede Mina commette fallo su Jashari

45' Si riparte! Ultimi 45 minuti della stagione. Pulisic in campo al posto di Gimenez. Iniziata a Torino: siamo al minuto 9. Altri risultati: Hellas-Roma 0-0, Cremonese-Como 0-1

MILAN-CAGLIARI 1-1, FINE PRIMO TEMPO. Non poteva iniziare meglio la partita per il Milan: neanche due minuti e Saelemaekers manda in vantaggio i rossoneri. La situazione ideale per il Diavolo che, invece, si abbassa troppo e concede campo al Cagliari che dopo un paio di tentativi trova il gol su corner con Borrelli. Nei secondi 25 minuti il Milan va a folate, rischiando sempre davanti alle sortite offensive ospiti. Il primo tempo termina tra i fischi di San Siro. Il Milan sarebbe terzo con i risultati attuali: la Roma ferma sullo 0-0 a Verona, il Como in vantaggio 0-1 a Cremona, mentre il Derby di Torino inizierà alle 21.45 per le proteste dei tifosi bianconeri dopo il ferimento di un tifoso in alcuni scontri pre-gara che hanno posticipato il calcio di inizio. Con questi risultati, anche se la Juve dovesse vincere, il Milan sarebbe terzo e in Champions. Ma la strada è ancora lunga e tortuosa: soprattutto, il Milan deve vincere.

46' Grandissima giocata di Gaetano al limite dell'area ma per fortuna il suo tiro è fuori misura. Altro rischio

45' Un minuto di recupero

43' Ancora Cagliari davanti, ci prova Esposito dopo un'altra situazione confusa in area ma non inquadra la porta

40' Grande azione di Rabiot con Bartesaghi sulla sinistra ma Gimenez non riesce a girare in porta, anzi la manda sugli spalti

39' Tiro di Deiola strozzato dal limite che finisce tra le braccia di Maignan

37' Erroraccio di Maignan in uscita che perde il pallone in piena area: per fortuna la difesa rossonera è pronta a liberare...

32' Punizione da posizione molto interessante per il Milan dopo un corner pericoloso rossonero. Intanto rimane a terra Esposito dopo un contatto con Tomori: fischi per il giocatore del Cagliari. Clamorosamente Guida inverte la decisione e da punizione al Cagliari, non si capisce bene dopo quale processo decisionale...

30' Fase confusa con il Milan che crea un'altra occasione per Gimenez che, però, tira malissimo e viene ribattuto. Sul prosieguo dell'azione colpo di testa di Fofana innocuo tra le braccia di Caprile

27' Occasionissima per Nkunku servito molto bene da Saelemaekers: il francese non riesce ad aprire il piatto e Caprile respinge con i piedi...

22' Il Milan si riaffaccia in avanti: il colpo di testa di Rabiot su angolo finisce alto

20' GOL CAGLIARI. Milan troppo remissivo da quando ha segnato: sul corner Mina fa la sponda per Borrelli che anticipa Gimenez, troppo passivo, e da due passi batte Maignan. Tutto da rifare per il Diavolo

19' Ora il Milan se la prende troppo comoda: miracolo di Maignan che con la mano di richiamo toglie dalla porta un bel tiro di Gaetano

16' Storie tese tra Gimenez e Rodriguez, si inserisce anche il solito Yerry Mina: certo non uno scambio di cortesie

14' Maignan smanaccia, da fuori ci prova Gaetano ma il pallone finisce ancora altissimo

13' Dopo l'inizio a doppia velocità rossonero, adesso il Cagliari ha preso campo: corner per i sardi

9' Conclusione da fuori di Deiola che si invola alta verso l'anello blu

6' Prova a rispondere il Cagliari sulla destra ma Tomori è attento e spazza

2' GOOOOL DEL MILAAAAAN!!!! Parte col botto la serata rossonera! Ottima sponda di testa di Gimenez per l'inserimento di Saelemaekers che, a tu per tu con Caprile, non può sbagliare e manda avanti il Diavolo!

2' Pronti via, subito giallo per Zé Pedro per un fallo duro, da dietro, su Nkunku

1' Si comincia con 7 minuti di ritardo!

- Si aspetta a partire per via delle contestazioni a Torino: i tifosi della Juventus non vuole che si giochi per via delle condizioni di un tifoso juventino, finito all'ospedale ferito gravemente dopo scontri con le forze dell'ordine

- Queste le formazioni ufficiali di Milan-Cagliari:

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Jashari, Rabiot, Bartesaghi; Gimenez, Nkunku. A disp.: Torriani, Terracciano, De Winter, Odogu, Vladimirov, Athekame, Estupinan, Modric, Ricci, Sardo, Loftus-Cheek, Leao, Pulisic, Balentien, Fullkrug. All. Allegri

CAGLIARI (4-4-2): Caprile; Zappa, Mina, Zé Roberto, Obert; Juan Rodriguez, Adopo, Gaetano, Deiola; Esposito, Borrelli. A disp.: Sherri, Ciocci, Palestra, Mazzitelli, Felici, Muyembi, Belotti, Agustin, Dossena, Sulemana, Mendy, Grandu, Trepy, Sulev, Russo. All. Pisacane

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Amiche e amici di MilanNews.it, buonasera e ben trovati! Siamo alla resa dei conti per il Milan che oggi si gioca tutta la stagione, a San Siro contro il Cagliari: i rossoneri con una vittoria blindano la matematica qualificazione in Champions League, senza dover aspettare notizie dagli altri campi in cui Roma, Como e Juventus giocheranno in contemporanea. Per non perderti neanche un'emozione dell'ultima sfida dell'anno, resta con noi e segui il live testuale!