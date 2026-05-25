Verdetti Serie A: in Champions due sorprese (meritate), a retrocedere è una inaspettata dopo l'andata

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Con la conclusione del campionato, ecco i verdetti della Serie A 2025-2026:

CAMPIONE D'ITALIA: Inter

CHAMPIONS LEAGUE: Inter, Napoli, Roma, Como

EUROPA LEAGUE: Milan, Juventus

CONFERENCE LEAGUE: Atalanta

RETROCESSIONE IN SERIE B: Hellas Verona, Pisa, Cremonese

LA GIOIA DEL COMO PER LA CHAMPIONS LEAGUE

Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha parlato in conferenza stampa dopo la qualificazione in Champions League grazie al 4-1 inflitto alla Cremonese all'ultima giornata. Diretta testuale a cura di TMW: "Una grande emozione, questa è un'impresa molto importante, siamo tutti felici. Non siamo ancora a domattina a pensare: 'Veramente siamo in Champions? Con i ragazzini'. È una storia importante, per il Como, per la gente. Per me come allenatore e leader di questa squadra - e sono stato molto criticato per questo - è importante come si vince. Questa è una famiglia vera, che si dice le cose in faccia, che si vuole migliorare. È un orgoglio vero. Te lo dice uno che ha vinto un Mondiale. Un'emozione forte oggi. Vincere e perdere è una linea finissima, ma è vero che quando hai i migliori giocatori del mondo sei sempre favorito. E il Como a inizio stagione....". All'improvviso sono entrati tutti i giocatori di Fabregas e gli addetti dello staff dello spagnolo per far partire l'inno della Champions League. Un'irruzione totale in sala conferenza stampa per saltare, urlare e cantare la nota melodia per la massima competizione UEFA, oltre che l'ormai iconico brano del "cavallino" lanciato dalla cassa di Alberto Moreno. Salti, bottiglie d'acqua e borse-frigo riempite per inondare il tecnico catalano. Sorrisi ed estasi ai massimi livelli per un traguardo storico. La prima partecipazione ad una competizione europea e alla Champions League della storia del club lariano.