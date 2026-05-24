Primo Piano MN - Milan-Allegri, c'è aria di separazione: prossime ore caldissime

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La mancata qualificazione alla Champions League potrebbe portare all'esonero dell'allenatore livornese. Valutazioni nelle prossime ore

La mancata qualificazione alla Champions League del Milan pone in forte discussione la posizione di Massimiliano Allegri. L’allenatore milanista e il club, dopo il non raggiungimento dell’obiettivo, sono decisamente più lontani e non è da escludere che nelle prossime ore possano essere prese delle decisioni sul suo futuro, che coinciderebbe con un esonero. Le valutazioni saranno fatte a stretto giro di posta, ma appare evidente che ormai si sia rotto tutto.

Saranno ore caldissime, già domani potrebbero arrivare novità in merito, e un eventuale divorzio (andranno discusse le modalità e le situazioni economiche relative alla liquidazione) potrebbero aprire dei nuovi scenari, con la panchina della nazionale italiana ancora in attesa di un padrone e che, in poche ore, potrebbe accendere un duello tra lo stesso Allegri e Antonio Conte, anche lui in uscita dal Napoli.