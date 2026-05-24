MN - Milan-Allegri, c'è aria di separazione: prossime ore caldissime
La mancata qualificazione alla Champions League del Milan pone in forte discussione la posizione di Massimiliano Allegri. L’allenatore milanista e il club, dopo il non raggiungimento dell’obiettivo, sono decisamente più lontani e non è da escludere che nelle prossime ore possano essere prese delle decisioni sul suo futuro, che coinciderebbe con un esonero. Le valutazioni saranno fatte a stretto giro di posta, ma appare evidente che ormai si sia rotto tutto.
Saranno ore caldissime, già domani potrebbero arrivare novità in merito, e un eventuale divorzio (andranno discusse le modalità e le situazioni economiche relative alla liquidazione) potrebbero aprire dei nuovi scenari, con la panchina della nazionale italiana ancora in attesa di un padrone e che, in poche ore, potrebbe accendere un duello tra lo stesso Allegri e Antonio Conte, anche lui in uscita dal Napoli.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan