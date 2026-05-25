Milan in Europa League. Ma contro chi? Le squadre già qualificate

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Il Milan giocherà l'Europa League 2026-2027. Ma quali sono le squadre già sicure di parteciparvi? L'elenco completo di chi c'è già

Il Milan giocherà l'Europa League 2026-2027. Ma quali sono le squadre già sicure di parteciparvi?

Inghilterra: Bournemouth, Sunderland

Italia: Juventus, Milan

Spagna: Real Sociedad, Celta Vigo

Germania: Hoffenheim, Bayer Leverkusen

Francia: Marsiglia, Rennes

Olanda: AZ., Twente

Portogallo: Torreense

Turchia: Trabzonspor

Danimarca: Midtiylland

Austria: Salisburgo

LE FASCE

Milan, Juventus e Bayer Leverkusen sono già di sicuro in prima fascia. Alcune squadre importanti, però, dovranno accedere alla Phase League passando dai playoff: c'è il Benfica che ha terminato al Liga Portugal dietro a Porto e Sporting. Il Trabzonspor, invece, sarà la rappresentante nella competizione della Turchia. Infine, seguono Twente dall'Eredivisie, Midtiylland dalla Superliga danese e Salisburgo in Bundesliga austriaca.

MILAN IN EUROPA LEAGUE

Il Milan ha clamorosamente fallito l'accesso alla prossima Champions League. In una stagione che sembrava apparecchiata per il grande ritorno rossonero fra le migliori 36 d'Europa, la squadra di Massimiliano Allegri ha mancato l'accesso all'ultima curva dopo mesi passati all'interno della zona di vetta, quei primi 4 posti che avrebbero garantito il pass UEFA. La scorsa stagione era stata etichettata dall'amministratore delegato Furlani come un vero e proprio fallimento e non è difficile immaginare un giudizio molto simile per quella che si è da poco conclusa, con l'aggravante di un percorso fatto senza il fardello dell'impegno europeo durante le settimane. Il Napoli dello scorso anno senza coppe, per fare un paragone, aveva vinto lo Scudetto…

