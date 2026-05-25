Pellegatti: "È veramente uno dei punti più bassi della storia del Milan"
Un disastro e un fallimento. Non ci sono altre parole per descrivere la non qualificazione del Milan in Champions League. I rossoneri sono riusciti a dilapidare un vantaggio che solamente due mesi fa, ma anche meno, sembrava cospicuo. Hanno avuto per tutte le ultime giornate, nonostante un rendimento tremendo, il destino nelle proprie mani. Eppure non si è riusciti a centrare l'obiettivo minimo stagionale, quello per il quale erano stati sacrificati anche altri traguardi considerati secondari come la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana.
Il commento di Carlo Pellegatti sul suo profilo Instagram: "Io in tanti anni ho visto tante vittorie, tante sconfitte, tante disfatte, tanti trionfi: però, sinceramente, quello che ho visto in questo finale di campionato ma soprattutto quello che ho visto questa sera è penso il punto più basso. Affronti una squadra già salva, segni dopo due minuti: poi ti metti dietro, deve fare un miracolo Maignan, pareggiano, non reagisci, segnano il secondo gol e continui a non creare problemi a Caprile... Poi Maignan diventa il migliore in campo salvando tre occasioni nette per il Cagliari. E allora è veramente uno dei punti più bassi della storia del Milan perché non andare in Champions League contro una squadra già salva, che ha meritato la vittoria, è incredibile e insopportabile".
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