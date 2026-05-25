Milan, record negativo. 70 punti e fuori dalle prime quattro: prima volta nella storia della Serie A
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Il suicidio sportivo del Milan di questi mesi vale un record negativo per la squadra di Allegri, che termina quinta e quindi fuori dalla Champions League
Il Milan ha conquistato 70 punti in una stagione di Serie A (considerando tre punti a vittoria da sempre) terminando il torneo fuori dalle prime quattro posizioni per la prima volta nella sua storia nella competizione. Lo riporta Opta.
Una sconfitta che sa di beffa in modo indescrivibile, soprattutto visto che a Torino la Juventus ha pareggiato 2-2 il derby della Mole. Sarebbe bastato un semplice pareggio contro il Cagliari per arrivare a 71, pari punti col Como, e centrare la qualificazione alla prossima Champions League. Ora arriva il momento delle decisioni per il futuro: verranno fatte valutazioni importanti su tutti.
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato.
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