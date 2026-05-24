Tare: "Se vinciamo stasera abbiamo raggiunto quello per cui mi hanno cercato ad inizio stagione"
Igli Tare ha parlato a DAZN nel pre partita di Milan-Cagliari. Queste tutte le dichiarazioni del Direttore Sportivo rossonero.
Cosa ha detto alla squadra oggi?
“Abbiamo cercato di chiuderci da tutte queste voci. È successo la settimana scorsa, è successo questa settimana. È una partita fondamentale, è quella che ci deve protare al traguardo messo ad inizio stagione, dobbiamo festeggiare insieme ai nostri tifosi”.
La scelta di Modric di continuare a cosa è legata?
“Io penso che alla fine lui rimarrà. È un tifoso del Milan, ci tiene tanto a questa squadra, a questa piazza, è molto affezionato a tutto l’ambiente. Sono convinto che alla fine la sua scelta sarà un sì”.
Il suo futuro è collegato alla qualificazione in Champions League?
“Ma non lo so. Siamo pagati per fare risultato. Come ha detto Max ieri è importante concentrarci tutti insieme per questo traguardo. Se vinciamo stasera abbiamo raggiunto quello per cui mi hanno cercato ad inizio stagione. Da domani pianificheremo il futuro”.
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