Primo Piano Tare: "Se vinciamo stasera abbiamo raggiunto quello per cui mi hanno cercato ad inizio stagione"

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Igli Tare parla prima di Milan-Cagliari e tocca vari temi: il futuro di Luka Modric, l'obiettivo e anche il suo futuro come dirigente rossonero

Igli Tare ha parlato a DAZN nel pre partita di Milan-Cagliari. Queste tutte le dichiarazioni del Direttore Sportivo rossonero.

Cosa ha detto alla squadra oggi?

“Abbiamo cercato di chiuderci da tutte queste voci. È successo la settimana scorsa, è successo questa settimana. È una partita fondamentale, è quella che ci deve protare al traguardo messo ad inizio stagione, dobbiamo festeggiare insieme ai nostri tifosi”.

La scelta di Modric di continuare a cosa è legata?

“Io penso che alla fine lui rimarrà. È un tifoso del Milan, ci tiene tanto a questa squadra, a questa piazza, è molto affezionato a tutto l’ambiente. Sono convinto che alla fine la sua scelta sarà un sì”.

Il suo futuro è collegato alla qualificazione in Champions League?

“Ma non lo so. Siamo pagati per fare risultato. Come ha detto Max ieri è importante concentrarci tutti insieme per questo traguardo. Se vinciamo stasera abbiamo raggiunto quello per cui mi hanno cercato ad inizio stagione. Da domani pianificheremo il futuro”.