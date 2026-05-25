MN - Anche Allegri in bilico: si valuta l'esonero del tecnico rossonero

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Anche Allegri in bilico: si valuta l'esonero del tecnico rossonero dopo la disfatta di questa sera

Non solo il direttore sportivo Igli Tare e l'amministratore delegato Giorgio Furlani. Dopo la disfatta di questa sera anche la posizione di Massimiliano Allegri sarebbe fortemente in bilico. Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, infatti, i vertici del Milan valuterebbero l'ipotesi esonero per il tecnico livornese dopo che ha mancato l'obiettivo minimo di questa stagione: il quarto posto.

Nei prossimi giorni, se non addirittura già in queste ore, si capirà di più sul futuro di Allegri, che fino a qualche ora fa sembrava essere uno dei pochi certi della permanenza dopo gli incontri di settimana scorsa con lo stesso Cardinale prima (e dopo) la sfida contro il Genova. Il campo però è il giudice supremo, e la sentenza non è assolutamente favorevole né ad Allegri né tanto meno al Milan stesso.

di Pietro Mazzara