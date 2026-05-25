MN - Anche Allegri in bilico: si valuta l'esonero del tecnico rossonero
Non solo il direttore sportivo Igli Tare e l'amministratore delegato Giorgio Furlani. Dopo la disfatta di questa sera anche la posizione di Massimiliano Allegri sarebbe fortemente in bilico. Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, infatti, i vertici del Milan valuterebbero l'ipotesi esonero per il tecnico livornese dopo che ha mancato l'obiettivo minimo di questa stagione: il quarto posto.
Nei prossimi giorni, se non addirittura già in queste ore, si capirà di più sul futuro di Allegri, che fino a qualche ora fa sembrava essere uno dei pochi certi della permanenza dopo gli incontri di settimana scorsa con lo stesso Cardinale prima (e dopo) la sfida contro il Genova. Il campo però è il giudice supremo, e la sentenza non è assolutamente favorevole né ad Allegri né tanto meno al Milan stesso.
di Pietro Mazzara
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan