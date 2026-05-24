Primo Piano Allegri: "Non posso rimproverare nulla ai giocatori. Futuro? Bisognerà essere molto lucidi nel valutare bene l’annata"

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Allegri parla a DAZN dopo la terribile sconfitta di San Siro contro il Cagliari. Queste tutte le sue dichiarazioni dopo l'enorme delusione

Massimiliano Allegri ha parlato a DAZN nel post partita della disastrosa sconfitta contro il Cagliari che è costata al Milan la qualificazione alla prossima Champions League.

LE PAROLE DI ALLEGRI DOPO LA SCONFITTA COL CAGLIARI



Com’è possibile questo risultato? La Juve ha pareggiato, sarebbe bastato un pari stasera...

“Purtroppo il risultato non lo possiamo cambiare. Quando perdi 5 partite in casa abbiamo meritato la posizione in cui siamo. La partita si era messa bene, ci siamo sciolti e abbiamo pensato di aver raggiunto il risultato. Abbiamo difeso molto male come squadra, però devo dire che ai ragazzi non ho da rimproverare assolutamente niente. Abbiamo fatto tutto il possibile per entrare in Champions”.

Ora senza Champions League il suo futuro cambia?

“In questo momento sono dispiaciuto, arrabbiato. Siamo rimasti fuori dalla Champions. Dopo che l’avevamo rimessa in piedi contro il Genoa nessuno si sarebbe aspettato una sconfitta del genere. Purtroppo nel calcio e lo sport, a malincuore e con grande amarezza, bisogna accettarlo. Bisogna valutare tutta l’annata com’è stata. Non ho assolutamente da rimproverare niente ai ragazzi, quello che avevano l’hanno messo in campo per tutto l’anno”.

Dopo il derby il Milan ha perso sei partite. Quale pensi possa essere il motivo per tutte queste sconfitte?

“Andare a trovare il motivo non lo so. Abbiamo sbagliato, ho sbagliato qualcosa. L’avevamo rimessa in piedi. Quando fai valutazioni a fine anno il risultato è normale che fa pendere l’opinione da una parte o dall’altra. Bisognerà essere molto lucidi nel valutare bene l’annata”.

Oggi è mancata totalmente cattiveria. I gol presi sono stati evitabilissimi…

“Sicuramente la parte nervosa in questa partita ha segnato molto. Siamo stati troppo passivi nei gol, questo non era mai successo. A Genova avevamo fatto meglio, era stata una partita più nervosa e oggi non siamo riusciti”.

Cosa manca al Milan per tornare ad avere una società forte? Nei prossimi giorni ci saranno ulteriori incontri per il futuro societario?

“Non lo so. In questo momento il pensiero va solo al risultato che non abbiamo raggiunto. Poi dovranno essere fatte valutazioni di tutta l’annata. Sono stati fatti errori da tutti i punti di vista, ma in questo momento qui non ha assolutamente senso parlarne”.