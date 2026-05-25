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Serie A, la classifica finale: Milan quinto. Col risultato di Torino sarebbe bastato un pareggio per andare in Champions

Serie A, la classifica finale: Milan quinto. Col risultato di Torino sarebbe bastato un pareggio per andare in ChampionsMilanNews.it
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Oggi alle 00:11News
di Manuel Del Vecchio
Una beffa senza pari, una delusione difficile da quantificare. Il Milan termina la Serie A 25/26 quinto in classifica. E bastava pareggiare stasera per la Champions

La Juventus pareggia contro il Torino, il derby della Mole termina 2-2, e rende ancora più beffarda e amara la serata. Con questo risultato sarebbe bastato un pareggio a San Siro per finire in Champions League: il Milan avrebbe terminato a pari punti col Como e sarebbe stato avanti per gli scontri diretti. Una situazione da non credere, una vergogna sportiva senza fine.

SERIE A, LA CLASSIFICA FINALE

Inter 87
Napoli 76
Roma 73
Como 71
Milan 70
Juventus 69
Atalanta 59
Bologna 56
Lazio 54
Udinese 50
Sassuolo 49
Parma 45
Torino 45
Cagliari 43
Fiorentina 42
Genoa 41
Lecce 38
Cremonese 34
Verona 21
Pisa 18