News Serie A, la classifica finale: Milan quinto. Col risultato di Torino sarebbe bastato un pareggio per andare in Champions

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Una beffa senza pari, una delusione difficile da quantificare. Il Milan termina la Serie A 25/26 quinto in classifica. E bastava pareggiare stasera per la Champions

La Juventus pareggia contro il Torino, il derby della Mole termina 2-2, e rende ancora più beffarda e amara la serata. Con questo risultato sarebbe bastato un pareggio a San Siro per finire in Champions League: il Milan avrebbe terminato a pari punti col Como e sarebbe stato avanti per gli scontri diretti. Una situazione da non credere, una vergogna sportiva senza fine.

SERIE A, LA CLASSIFICA FINALE

Inter 87

Napoli 76

Roma 73

Como 71

Milan 70

Juventus 69

Atalanta 59

Bologna 56

Lazio 54

Udinese 50

Sassuolo 49

Parma 45

Torino 45

Cagliari 43

Fiorentina 42

Genoa 41

Lecce 38

Cremonese 34

Verona 21

Pisa 18